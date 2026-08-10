Η Εβελίνα Κατσιάκου ντύθηκε νυφούλα αλλά όχι για πραγματικό γάμο – Δείτε βίντεο και φωτό

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Φωτογραφία: Pexels
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Εβελίνα Κατσιάκου εμφανίζεται με εντυπωσιακό νυφικό, δίπλα στη θάλασσα, αλλά όχι για πραγματικό γάμο. Φόρεσε το νυφικό ως κεντρικό στοιχείο του νέου της videoclip, «Summer Medley 2026».
  • Μουσικά, το medley ενώνει τις «Καμπάνες», το παραδοσιακό «Χορέψετε Χορέψετε» και τη «Σούστα». Το βιολί, το λαούτο, τα κρουστά και ο χορός μεταφέρουν το τραγούδι σε μια ζωντανή νησιώτικη γιορτή.
  • Η Εβελίνα Κατσιάκου είναι λαϊκή ερμηνεύτρια με σύγχρονη ματιά, γνωστή από το X Factor του MEGA. Έφτασε στον ημιτελικό με την ομάδα της Μαρίζας Ρίζου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η πρώτη εικόνα μοιάζει με καλοκαιρινό γάμο: η Εβελίνα Κατσιάκου εμφανίζεται με εντυπωσιακό νυφικό, δίπλα στη θάλασσα, με χορό και ελληνικό φως. Η αλήθεια είναι διαφορετική — δεν παντρεύτηκε, αλλά φόρεσε το νυφικό ως κεντρικό στοιχείο του νέου της videoclip, «Summer Medley 2026».

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ΚΑΤΣΙΑΚΟΥ
Η Εβελίνα Κατσιάκου

Μουσικά, το medley ενώνει τις «Καμπάνες», το παραδοσιακό «Χορέψετε Χορέψετε» και τη «Σούστα». Το βιολί, το λαούτο, τα κρουστά και ο χορός μεταφέρουν το τραγούδι από τη σύγχρονη λαϊκή σκηνή σε μια ζωντανή νησιώτικη γιορτή.

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Με λίγα λόγια για την Εβελίνα

Η Εβελίνα Κατσιάκου είναι λαϊκή ερμηνεύτρια με σύγχρονη ματιά. Έγινε γνωστή μέσα από το X Factor του MEGA, όπου έφτασε στον ημιτελικό με την ομάδα της Μαρίζας Ρίζου, ενώ στις πρόσφατες κυκλοφορίες της περιλαμβάνονται ο «Έρωτας χωρίς λογική» και η «Σωστή Επιλογή».

Βασικά credits

Σκηνοθεσία: George Koutsogeorgakis
Programming / κιθάρες / μπάσο / κρουστά: Δημήτρης Καρόκης
Βιολί: Pape
Λαούτο: Χρήστος Μπαλάσκας
Featuring: Γιάννης Μπούσουλας

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