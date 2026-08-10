Η Εβελίνα Κατσιάκου ντύθηκε νυφούλα αλλά όχι για πραγματικό γάμο – Δείτε βίντεο και φωτό

Η πρώτη εικόνα μοιάζει με καλοκαιρινό γάμο: η Εβελίνα Κατσιάκου εμφανίζεται με εντυπωσιακό νυφικό, δίπλα στη θάλασσα, με χορό και ελληνικό φως. Η αλήθεια είναι διαφορετική — δεν παντρεύτηκε, αλλά φόρεσε το νυφικό ως κεντρικό στοιχείο του νέου της videoclip, «Summer Medley 2026».

Μουσικά, το medley ενώνει τις «Καμπάνες», το παραδοσιακό «Χορέψετε Χορέψετε» και τη «Σούστα». Το βιολί, το λαούτο, τα κρουστά και ο χορός μεταφέρουν το τραγούδι από τη σύγχρονη λαϊκή σκηνή σε μια ζωντανή νησιώτικη γιορτή.

Με λίγα λόγια για την Εβελίνα

Η Εβελίνα Κατσιάκου είναι λαϊκή ερμηνεύτρια με σύγχρονη ματιά. Έγινε γνωστή μέσα από το X Factor του MEGA, όπου έφτασε στον ημιτελικό με την ομάδα της Μαρίζας Ρίζου, ενώ στις πρόσφατες κυκλοφορίες της περιλαμβάνονται ο «Έρωτας χωρίς λογική» και η «Σωστή Επιλογή».

Βασικά credits

Σκηνοθεσία: George Koutsogeorgakis

Programming / κιθάρες / μπάσο / κρουστά: Δημήτρης Καρόκης

Βιολί: Pape

Λαούτο: Χρήστος Μπαλάσκας

Featuring: Γιάννης Μπούσουλας