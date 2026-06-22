LIVE UPDATE
Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Ήχησε το 112 – «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας»

Κατάρ: 13 νεκροί και 66 τραυματίες ο τραγικός απολογισμός της έκρηξης στο Ρας Λαφάν

Μια έκρηξη σε ένα τεράστιο συγκρότημα επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Κατάρ προκάλεσε τον θάνατο 13 ανθρώπων ινδικής και πακιστανικής εθνικότητας και τον τραυματισμό άλλων 66, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας Σάαντ αλ Κάαμπι. Οι αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό ατύχημα λόγω τεχνικής βλάβης, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα επηρεάσει καθόλου τις εξαγωγές φυσικού αερίου του Κατάρ προς τον υπόλοιπο κόσμο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης
Πηγή: Peninsula Qatar
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η έκρηξη σε ένα τεράστιο συγκρότημα επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Κατάρ προκάλεσε τον θάνατο 13 ανθρώπων ινδικής και πακιστανικής εθνικότητας και τον τραυματισμό άλλων 66.
  • Ο υπουργός Ενέργειας Σάαντ αλ Κάαμπι χαρακτήρισε το συμβάν «ατύχημα και όχι δολιοφθορά ή εχθρική ενέργεια», διαβεβαιώνοντας πως δεν θα επηρεαστούν οι εξαγωγές φυσικού αερίου.
  • Η έκρηξη σημειώθηκε την Κυριακή (21/6/2026) στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν, με το υπουργείο να είχε αποδώσει αρχικά το συμβάν σε «τεχνική βλάβη».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η έκρηξη σε ένα τεράστιο συγκρότημα επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Κατάρ, η οποία χαρακτηρίστηκε ατύχημα από τις αρχές, προκάλεσε τον θάνατο 13 ανθρώπων ινδικής και πακιστανικής εθνικότητας και τον τραυματισμό άλλων 66, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας Σάαντ αλ Κάαμπι.

Κατάρ: 54 τραυματίες και 18 αγνοούμενοι από έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρας Λαφάν

 


Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή κανενός μεταξύ των τραυματιών, διευκρίνισε ο Σάαντ αλ Κάαμπι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Πρόκειται, όπως δήλωσε ο υπουργός, για «ατύχημα και όχι δολιοφθορά ή εχθρική ενέργεια» που «δεν θα επηρεάσει καθόλου τις εξαγωγές μας προς τον υπόλοιπο κόσμο».

Ντόναλντ Τραμπ: Παρέλαβε το νέο Air Force One που του έκανε δώρο το Κατάρ – Προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα

 


Η έκρηξη σημειώθηκε την Κυριακή (21/6/2026) στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν, στις κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ.

 

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η Διεθνής Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του Κατάρ της Δύναμης Εσωτερικής Ασφάλειας Lekhwiya επιχειρεί στο σημείο, σε συνεργασία με τις ομάδες της Πολιτικής Άμυνας.

 


Νωρίτερα, το υπουργείο είχε αποδώσει την έκρηξη σε «τεχνική βλάβη», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ