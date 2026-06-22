Κατάρ: 13 νεκροί και 66 τραυματίες ο τραγικός απολογισμός της έκρηξης στο Ρας Λαφάν

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Η έκρηξη σε ένα τεράστιο συγκρότημα επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Κατάρ, η οποία χαρακτηρίστηκε ατύχημα από τις αρχές, προκάλεσε τον θάνατο 13 ανθρώπων ινδικής και πακιστανικής εθνικότητας και τον τραυματισμό άλλων 66, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας Σάαντ αλ Κάαμπι.



Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή κανενός μεταξύ των τραυματιών, διευκρίνισε ο Σάαντ αλ Κάαμπι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Πρόκειται, όπως δήλωσε ο υπουργός, για «ατύχημα και όχι δολιοφθορά ή εχθρική ενέργεια» που «δεν θα επηρεάσει καθόλου τις εξαγωγές μας προς τον υπόλοιπο κόσμο».



Η έκρηξη σημειώθηκε την Κυριακή (21/6/2026) στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν, στις κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ.

Qatar’s energy minister says at least 13 people killed in explosion at key gas export port. pic.twitter.com/2g3wCuAa1z — Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) June 22, 2026

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η Διεθνής Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του Κατάρ της Δύναμης Εσωτερικής Ασφάλειας Lekhwiya επιχειρεί στο σημείο, σε συνεργασία με τις ομάδες της Πολιτικής Άμυνας.

QatarEnergy CEO says 13 people killed in blast at Ras Laffan domestic gas facility on Sunday 🇶🇦 ⚠️ The explosion won’t affect LNG exports, says Al-Kaabi in a rare press conference in Doha. The Barzan local gas plant is separated from other facilities pic.twitter.com/0gLQBV9QKU — Stephen Stapczynski (@SStapczynski) June 22, 2026



Νωρίτερα, το υπουργείο είχε αποδώσει την έκρηξη σε «τεχνική βλάβη», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.