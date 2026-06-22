Κατάρ: 54 τραυματίες και 18 αγνοούμενοι από έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρας Λαφάν

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Τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και άλλοι 18 αγνοούνται μετά την έκρηξη που σημειώθηκε την Κυριακή σε εργοστάσιο στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν, στο Κατάρ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών του εμιράτου.

Το υπουργείο ανέφερε, σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X, ότι οι τραυματίες προέρχονται από το εργοστάσιο όπου σημειώθηκε το περιστατικό. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνοουμένων.

The total number of injured persons in the incident that occurred at a factory in Ras Laffan Industrial City has reached (54). The Qatar International Search and Rescue Group of the Internal Security Force (Lekhwiya), in cooperation with Civil Defence teams, is conducting search… — Ministry of Interior – Qatar (@MOI_QatarEn) June 22, 2026

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η Διεθνής Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του Κατάρ της Δύναμης Εσωτερικής Ασφάλειας Lekhwiya επιχειρεί στο σημείο, σε συνεργασία με τις ομάδες της Πολιτικής Άμυνας.

Νωρίτερα, το υπουργείο είχε αποδώσει την έκρηξη σε «τεχνική βλάβη», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP