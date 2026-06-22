Κατάρ: 54 τραυματίες και 18 αγνοούμενοι από έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρας Λαφάν

Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν του Κατάρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 54 άνθρωποι και να αγνοούνται άλλοι 18. Οι αρχές του Κατάρ, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Lekhwiya, συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, ενώ η έκρηξη αποδόθηκε αρχικά σε «τεχνική βλάβη».

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Διεθνή Νέα

Κατάρ, έκρηξη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και άλλοι 18 αγνοούνται μετά την έκρηξη που σημειώθηκε την Κυριακή σε εργοστάσιο στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν, στο Κατάρ.
  • Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνοουμένων, με τη Διεθνή Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του Κατάρ να επιχειρεί στο σημείο.
  • Το υπουργείο Εσωτερικών είχε αποδώσει την έκπληξη σε «τεχνική βλάβη», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

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Τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και άλλοι 18 αγνοούνται μετά την έκρηξη που σημειώθηκε την Κυριακή σε εργοστάσιο στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν, στο Κατάρ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών του εμιράτου.

Κατάρ: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο στο Ρας Λαφάν λόγω «τεχνικού προβλήματος»

Το υπουργείο ανέφερε, σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X, ότι οι τραυματίες προέρχονται από το εργοστάσιο όπου σημειώθηκε το περιστατικό. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνοουμένων.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η Διεθνής Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του Κατάρ της Δύναμης Εσωτερικής Ασφάλειας Lekhwiya επιχειρεί στο σημείο, σε συνεργασία με τις ομάδες της Πολιτικής Άμυνας.

Νωρίτερα, το υπουργείο είχε αποδώσει την έκρηξη σε «τεχνική βλάβη», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

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