Κοινή δήλωση Κατάρ και Πακιστάν για τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: Γραμμή επικοινωνίας για ασφαλείς διελεύσεις από το Ορμούζ

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών, στο πλαίσιο συνομιλιών στην Ελβετία με τη μεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν. Συγκροτήθηκε επιτροπή υψηλού επιπέδου για την εποπτεία των διαπραγματεύσεων, εστιάζοντας στο πυρηνικό ζήτημα και τις κυρώσεις, ενώ δημιουργήθηκε δίαυλος επικοινωνίας για την ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ.

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Στενά του Ορμούζ, Ομάν, Ιράν, ΗΠΑ, Ισραήλ
(Photo by AFP) /
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών, στο πλαίσιο των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία με τη μεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν.
  • Οι δύο πλευρές προχώρησαν στη σύσταση επιτροπής υψηλού επιπέδου, η οποία θα έχει την εποπτεία των συνομιλιών, εστιάζοντας στο πυρηνικό ζήτημα και τις κυρώσεις.
  • Δημιουργήθηκε δίαυλος επικοινωνίας με στόχο την αποφυγή επεισοδίων και τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ.

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Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών, στο πλαίσιο των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία με τη μεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν.

Οι δύο χώρες, που λειτούργησαν ως μεσολαβητές στις συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε «θετικό και εποικοδομητικό κλίμα».

Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έδειξαν διάθεση για συνέχιση του διαλόγου και περαιτέρω σύγκλιση.

Επιτροπή υψηλού επιπέδου για τις συνομιλίες

Οι δύο πλευρές προχώρησαν στη σύσταση επιτροπής υψηλού επιπέδου, η οποία θα έχει την εποπτεία των συνομιλιών. Η νέα επιτροπή θα παρέχει πολιτική καθοδήγηση στη διαδικασία διαμεσολάβησης.

Οι επικεφαλής διαπραγματευτές θα υποβάλλουν τακτικές αναφορές και θα ηγούνται ομάδων εργασίας. Οι ομάδες αυτές θα επικεντρωθούν στο πυρηνικό ζήτημα, στις κυρώσεις, καθώς και στους μηχανισμούς παρακολούθησης και επίλυσης διαφορών για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης (MoU).

Η διαπραγματευτική επιτροπή συμφώνησε επίσης σε οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Η συμφωνία αυτή θέτει τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών.

Δίαυλος επικοινωνίας για το Στενό του Ορμούζ

Στο ίδιο πλαίσιο, οι πλευρές δημιούργησαν δίαυλο επικοινωνίας με στόχο την αποφυγή επεισοδίων και παρεξηγήσεων. Ο δίαυλος αυτός θα συμβάλει και στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές επιδιώκουν τη συνέχιση των συνομιλιών μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με έμφαση στο πυρηνικό ζήτημα, στις κυρώσεις και στους μηχανισμούς εφαρμογής μιας πιθανής συμφωνίας.

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