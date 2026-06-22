Αλεξάνδρα Νίκα: Η «ασπρόμαυρη» φωτογραφία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον γιο τους, ανήμερα της Γιορτής του Πατέρα

Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στο Instagram, στην οποία ο Κωνσταντίνος Αργυρός κρατά τον γιο τους, Βασίλη, τιμώντας τον για τη Γιορτή του Πατέρα. Η ανάρτηση έγινε λίγες ημέρες μετά τον ερχομό της κόρης τους, μεγαλώνοντας την οικογένεια του ζευγαριού σε δύο παιδιά.

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Αλεξάνδρα Νίκα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αλεξάνδρα Νίκα έκανε ανάρτηση για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ανήμερα της Γιορτής του Πατέρα, λίγες ημέρες μετά τον ερχομό της κόρης τους.
  • Η οικογένεια του τραγουδιστή μεγάλωσε, καθώς το ζευγάρι έχει πλέον δύο παιδιά, μετά τον πρωτότοκο γιο τους, Βασίλη, και τη νεογέννητη κόρη τους.
  • Η ανάρτηση στο Instagram ήταν ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, στο οποίο ο Κωνσταντίνος Αργυρός φαίνεται να κρατά στην αγκαλιά του τον γιο τους, Βασίλη.

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Η Αλεξάνδρα Νίκα έκανε ανάρτηση για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ανήμερα της Γιορτής του Πατέρα, λίγες ημέρες μετά τον ερχομό της κόρης τους.

Η οικογένεια του τραγουδιστή μεγάλωσε, καθώς το ζευγάρι έχει πλέον δύο παιδιά. Μετά τον πρωτότοκο γιο τους, Βασίλη, η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός κρατούν στην αγκαλιά τους και τη νεογέννητη κόρη τους.

Η ανάρτηση στο Instagram

Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε στο Instagram ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, στο οποίο ο Κωνσταντίνος Αργυρός φαίνεται να κρατά στην αγκαλιά του τον γιο τους, Βασίλη.

Με την ανάρτησή της, η Αλεξάνδρα Νίκα θέλησε να τιμήσει δημόσια τον Κωνσταντίνο Αργυρό για τη Γιορτή του Πατέρα, σε μια περίοδο που η οικογένειά τους έχει υποδεχθεί το δεύτερο παιδί της.

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