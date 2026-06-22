Αλεξάνδρα Νίκα: Η «ασπρόμαυρη» φωτογραφία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον γιο τους, ανήμερα της Γιορτής του Πατέρα

Η Αλεξάνδρα Νίκα έκανε ανάρτηση για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ανήμερα της Γιορτής του Πατέρα, λίγες ημέρες μετά τον ερχομό της κόρης τους.

Η οικογένεια του τραγουδιστή μεγάλωσε, καθώς το ζευγάρι έχει πλέον δύο παιδιά. Μετά τον πρωτότοκο γιο τους, Βασίλη, η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός κρατούν στην αγκαλιά τους και τη νεογέννητη κόρη τους.

Η ανάρτηση στο Instagram

Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε στο Instagram ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, στο οποίο ο Κωνσταντίνος Αργυρός φαίνεται να κρατά στην αγκαλιά του τον γιο τους, Βασίλη.

Με την ανάρτησή της, η Αλεξάνδρα Νίκα θέλησε να τιμήσει δημόσια τον Κωνσταντίνο Αργυρό για τη Γιορτή του Πατέρα, σε μια περίοδο που η οικογένειά τους έχει υποδεχθεί το δεύτερο παιδί της.