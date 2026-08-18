Φωτιά στη Σαλαμίνα – Καίει δασική έκταση κοντά στον Προφήτη Ηλία

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 18/8 σε δασική έκταση πλησίον του Προφήτη Ηλία, στη Σαλαμίνα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:45. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική το μέτωπο της πυρκαγιάς οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά.