Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ήχησε ξανά το 112 στον Μυλοπόταμο – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας, μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία»

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη και σήμερα, Σάββατο 3/10. Πριν από λίγο ήχησε ξανά το 112 καλώντας τους κατοίκους του Μυλοπόταμου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
«Έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει η ειδοποίηση.
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🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
— 112 Greece (@112Greece) October 3, 2026