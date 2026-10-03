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Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ήχησε ξανά το 112 στον Μυλοπόταμο – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας, μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία»

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Κρήτη κακοκαιρία
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Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη και σήμερα, Σάββατο 3/10. Πριν από λίγο ήχησε ξανά το 112 καλώντας τους κατοίκους του Μυλοπόταμου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

«Έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει η ειδοποίηση.

 

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