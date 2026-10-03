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Νέα επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού από την ΕΜΥ – Έντονα φαινόμενα στην Κρήτη τις επόμενες ώρες

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε εκ νέου το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, με την Κρήτη να παραμένει στο «μάτι» της κακοκαιρίας. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026), καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026).

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κακοκαιρία - βροχές
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΕΜΥ επικαιροποίησε εκ νέου το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, με την Κρήτη να παραμένει στο «μάτι» της κακοκαιρίας.
  • Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως και το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στην Κρήτη και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα.
  • Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο «μάτι» της κακοκαιρίας εξακολουθεί να βρίσκεται η Κρήτη με την ΕΜΥ να επικαιροποιεί εκ νέου το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Επιμένει η κακοκαιρία στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα – Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

Ειδικότερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως και το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως το απόγευμα. Επισημαίνεται ότι από το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026) υποβαθμίζεται σε πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πότε και πού θα σημειωθούν έντονες καταιγίδες – Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

α) Στην Κρήτη

Α)σήμερα Σάββατο έως νωρίς το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ: Θα συνεχιστούν οι καταιγίδες στην Κρήτη – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Β) από αργά το απόγευμα σήμερα και έως το πρωί της Κυριακής κατά διαστήματα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

β) Στα Δωδεκάνησα (τα νοτιότερα τμήματα) από σήμερα το μεσημέρι έως και το μεσημέρι της Κυριακής (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα.

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