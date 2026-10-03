Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Επιμένει η κακοκαιρία στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα – Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ παραμένει σε ισχύ, με την κακοκαιρία να επηρεάζει την Κρήτη και το νότιο Αιγαίο, ειδικά τα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου. Αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έως 9 μποφόρ, προκαλώντας δύσκολες συνθήκες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

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Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, με την κακοκαιρία να επηρεάζει κυρίως την Κρήτη και το νότιο Αιγαίο.
  • Ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι οι άνεμοι στο Αιγαίο, καθώς οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 8 έως 9 μποφόρ, προκαλώντας δύσκολες συνθήκες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.
  • Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί για τα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, με την κακοκαιρία να επηρεάζει και σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, κυρίως την Κρήτη και το νότιο Αιγαίο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη, ενώ από το μεσημέρι τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι οι άνεμοι στο Αιγαίο, καθώς οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 8 έως 9 μποφόρ, με την έντασή τους να διατηρείται έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Ισχυρά φαινόμενα στην Κρήτη

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση της ΕΜΥ, στην Κρήτη προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από αργά τη νύχτα.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Meteo προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα στο νησί, με τις βροχοπτώσεις να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρές, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Πορτοκαλί προειδοποίηση στα Δωδεκάνησα

Στα Δωδεκάνησα, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι του Σαββάτου έως το μεσημέρι της Κυριακής, με την ΕΜΥ να έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για την περιοχή.

Την ίδια ώρα, οι πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο, εντάσεως έως 8-9 μποφόρ, αναμένεται να προκαλέσουν δύσκολες συνθήκες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η εξέλιξη των φαινομένων παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές, με την ΕΜΥ να συνιστά αυξημένη προσοχή στις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Η πρόγνωση του Meteo για τις βροχοπτώσεις

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, αναμένεται να καταγραφούν σημαντικά ύψη βροχής στη νότια Ελλάδα έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Οι εκτιμήσεις του αριθμητικού μοντέλου πρόγνωσης αποτυπώνουν την ένταση και την έκταση των βροχοπτώσεων που αναμένεται να επηρεάσουν την περιοχή το επόμενο διάστημα.

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