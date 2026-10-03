Συναγερμός στη Σιβηρία: 28χρονη πέθανε από πνευμονική πανώλη – Σε καραντίνα έως 200 άτομα

Μια 28χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από πνευμονική πανώλη στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, με έως και 200 άτομα να έχουν τεθεί σε καραντίνα λόγω πιθανής επαφής. Το θύμα, Ντάρια Σιπίλοβα, εργαζόταν ως τεχνικός εργαστηρίου και φέρεται να μολύνθηκε έπειτα από ατύχημα με σπασμένο δοκιμαστικό σωλήνα. Ο θάνατος επιβεβαιώθηκε από τοπικό κυβερνήτη, αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το ρωσικό υπουργείο Υγείας.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Συναγερμός στη Σιβηρία:
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Από πνευμονική πανώλη έχασε τη ζωή της μια 28χρονη γυναίκα στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας.
  • Έως και 200 άνθρωποι έχουν τεθεί σε καραντίνα, καθώς ενδέχεται να είχαν έρθει σε επαφή με το θύμα, την Ντάρια Σιπίλοβα, η οποία φέρεται να μολύνθηκε έπειτα από ατύχημα με σπασμένο δοκιμαστικό σωλήνα.
  • Τον θάνατο επιβεβαίωσε ο κυβερνήτης της γειτονικής Μπουργιατίας, ενώ η πνευμονική πανώλη είναι λοιμώδης νόσος που μπορεί να αποβεί θανατηφόρα εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Από πνευμονική πανώλη έχασε τη ζωή της μια 28χρονη γυναίκα στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι έως και 200 άνθρωποι έχουν τεθεί σε καραντίνα, καθώς ενδέχεται να είχαν έρθει σε επαφή μαζί της.

Το θύμα, η Ντάρια Σιπίλοβα, εργαζόταν ως τεχνικός εργαστηρίου στο Ινστιτούτο Έρευνας κατά της Πανώλης στο Ιρκούτσκ, και σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να μολύνθηκε έπειτα από ατύχημα με σπασμένο δοκιμαστικό σωλήνα.

Την είδηση του θανάτου επιβεβαίωσε με ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνήτης της γειτονικής Μπουργιατίας, Αλεξέι Τσιντένοφ, αναφέροντας ότι μια γυναίκα στην περιφέρεια Ιρκούτσκ «πέθανε από πανώλη».

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το ρωσικό υπουργείο Υγείας σχετικά με το περιστατικό ή την έκταση των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Η πανώλη είναι λοιμώδης νόσος που προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis και η πνευμονική μορφή της μπορεί να μεταδοθεί μέσω σταγονιδίων του αναπνευστικού και, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μπορεί να αποβεί θανατηφόρα εάν δεν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί εγκαίρως.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ