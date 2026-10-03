Από πνευμονική πανώλη έχασε τη ζωή της μια 28χρονη γυναίκα στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι έως και 200 άνθρωποι έχουν τεθεί σε καραντίνα, καθώς ενδέχεται να είχαν έρθει σε επαφή μαζί της.
Το θύμα, η Ντάρια Σιπίλοβα, εργαζόταν ως τεχνικός εργαστηρίου στο Ινστιτούτο Έρευνας κατά της Πανώλης στο Ιρκούτσκ, και σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να μολύνθηκε έπειτα από ατύχημα με σπασμένο δοκιμαστικό σωλήνα.
Την είδηση του θανάτου επιβεβαίωσε με ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνήτης της γειτονικής Μπουργιατίας, Αλεξέι Τσιντένοφ, αναφέροντας ότι μια γυναίκα στην περιφέρεια Ιρκούτσκ «πέθανε από πανώλη».
Health authorities in Siberia’s Irkutsk region have placed nearly 200 people under medical observation after a laboratory worker died from plague, according to media reports and a statement by a regional leader.https://t.co/72NdpLUrBd
— The Moscow Times (@MoscowTimes) October 2, 2026
Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το ρωσικό υπουργείο Υγείας σχετικά με το περιστατικό ή την έκταση των μέτρων που έχουν ληφθεί.
Pulmonary plague – one death in Irkutsk( RussiaNorth) https://t.co/L6rnFnaKNZ
— Natalia Shiriaeva MD (@Nata_503) October 2, 2026
Η πανώλη είναι λοιμώδης νόσος που προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis και η πνευμονική μορφή της μπορεί να μεταδοθεί μέσω σταγονιδίων του αναπνευστικού και, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μπορεί να αποβεί θανατηφόρα εάν δεν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί εγκαίρως.
Помните, как роспропаганда рассказывала нам про «боевых гусей» и «биолаборатории США»? Новости прилетели откуда не ждали — из Иркутска.
Там в государственном институте лаборантка просто… разбила пробирку с лёгочной чумой. Без всякого НАТО, диверсантов и боевых дронов с… pic.twitter.com/bUmvmAVQJ5
— Политик по приколу (@NaSutkiOdessa) October 2, 2026