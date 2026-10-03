Συναγερμός στη Σιβηρία: 28χρονη πέθανε από πνευμονική πανώλη – Σε καραντίνα έως 200 άτομα

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Από πνευμονική πανώλη έχασε τη ζωή της μια 28χρονη γυναίκα στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι έως και 200 άνθρωποι έχουν τεθεί σε καραντίνα, καθώς ενδέχεται να είχαν έρθει σε επαφή μαζί της.

Το θύμα, η Ντάρια Σιπίλοβα, εργαζόταν ως τεχνικός εργαστηρίου στο Ινστιτούτο Έρευνας κατά της Πανώλης στο Ιρκούτσκ, και σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να μολύνθηκε έπειτα από ατύχημα με σπασμένο δοκιμαστικό σωλήνα.

Την είδηση του θανάτου επιβεβαίωσε με ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνήτης της γειτονικής Μπουργιατίας, Αλεξέι Τσιντένοφ, αναφέροντας ότι μια γυναίκα στην περιφέρεια Ιρκούτσκ «πέθανε από πανώλη».

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το ρωσικό υπουργείο Υγείας σχετικά με το περιστατικό ή την έκταση των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Η πανώλη είναι λοιμώδης νόσος που προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis και η πνευμονική μορφή της μπορεί να μεταδοθεί μέσω σταγονιδίων του αναπνευστικού και, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μπορεί να αποβεί θανατηφόρα εάν δεν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί εγκαίρως.