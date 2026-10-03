Τραμπ: «Πολύ καλά έκανε η Ευρώπη» που αξιοποιεί τα αποθέματα ντίζελ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη ορθώς αξιοποιεί τα αποθέματά της σε ντίζελ για τη συγκράτηση των τιμών, όπως ζητούσε η Ουάσινγκτον. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες «ουδέποτε ήταν πραγματικά στο τραπέζι».

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη «έκανε πολύ καλά» που αξιοποιεί τα αποθέματά της σε ντίζελ, για τη συγκράτηση των τιμών.
  • Παράλληλα, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες «ουδέποτε ήταν πραγματικά στο τραπέζι».
  • Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν στον Λευκό Οίκο, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ευρώπη «έκανε πολύ καλά» που αξιοποιεί τα αποθέματά της σε ντίζελ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη συγκράτηση των τιμών του καυσίμου, όπως ζητούσε η Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες «ουδέποτε ήταν πραγματικά στο τραπέζι».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου, κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

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