Τραμπ: «Πολύ καλά έκανε η Ευρώπη» που αξιοποιεί τα αποθέματα ντίζελ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ευρώπη «έκανε πολύ καλά» που αξιοποιεί τα αποθέματά της σε ντίζελ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη συγκράτηση των τιμών του καυσίμου, όπως ζητούσε η Ουάσινγκτον.
Παράλληλα, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες «ουδέποτε ήταν πραγματικά στο τραπέζι».
Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου, κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.
President Trump on whether the diesel export ban is off the table after Europe agreed to release diesel reserves: "We were never gonna do it…. Basically, Europe was great." pic.twitter.com/JhjaAaQRE3
— CSPAN (@cspan) October 2, 2026