EuroLeague: Απίθανη ανατροπή της Βαλένθια, «απόδραση» της Παρτίζαν από το Μόναχο – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 3ης αγωνιστικής

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Σημαντικές αναμετρήσεις περιλάμβανε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τη Βαλένθια να πραγματοποιεί εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στη Βιλερμπάν, την Παρτίζαν να φεύγει με τη νίκη από το Μόναχο και την Μπασκόνια να επικρατεί της Αρμάνι Μιλάνο στη Βιτόρια.

Η Βαλένθια βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 18 πόντους (49-31) στο 14ο λεπτό από τη Βιλερμπάν, όμως ανέτρεψε πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης. Στο 22’ οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες, ενώ από εκεί και πέρα οι Ισπανοί ανέλαβαν τον έλεγχο.

Με επιθετικό ξέσπασμα στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, η Βαλένθια μετέτρεψε το 81-81 του 33ου λεπτού σε 85-93 στο 37’ και έφτασε τελικά στη νίκη με 105-92, διατηρώντας το απόλυτο των τριών νικών στη διοργάνωση.

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Η Παρτίζαν πανηγύρισε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Μπάγερν με 86-84, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 20 πόντους, ενώ ο Λούκα Βιλντόζα έδωσε προβάδισμα στην Παρτίζαν με 83-85.

Μία εύστοχη βολή του Κάρλικ Τζόουνς διαμόρφωσε το τελικό σκορ, ενώ το τελευταίο σουτ της Μπάγερν, με πρωταγωνιστή τον Ουάσινγκτον, δεν βρήκε στόχο.

Σημαντική εντός έδρας νίκη πανηγύρισε και η Μπασκόνια, επικρατώντας της Αρμάνι Μιλάνο με 87-76.

Ο Λόουσον ήταν πρώτος σκόρερ των Βάσκων με 16 πόντους, ενώ Στιούαρτ και Ντουάρτε πρόσθεσαν 12 και 10 αντίστοιχα. Για την Αρμάνι, ο Ράιτ σημείωσε 17 πόντους, ο Χολ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους και 12 ασίστ, ενώ ο Πίτερς είχε 10 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Όλα τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 102-98

Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές 77-72

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 96-94

Παρί – Ζαλγκίρις Κάουνας 82-78

Μπεσίκτας – Μπαρτσελόνα 82-95

Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι 76-66

Μπάγερν Μονάχου – Παρτιζάν 84-86

Βιλερμπάν – Βαλένθια 92-105

Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-67

Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο 86-76

Η βαθμολογία