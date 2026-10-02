Η Μάντσεστερ Σίτι κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης της Premier League

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Η Μάντσεστερ Σίτι άσκησε έφεση κατά της απόφασης ανεξάρτητης επιτροπής που την έκρινε ένοχη για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, επιδιώκοντας την ανατροπή της ετυμηγορίας και την αποφυγή των κυρώσεων που ενδέχεται να της επιβληθούν.

Η διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο σύλλογος χρησιμοποίησε «εικονικές» εμπορικές συμφωνίες στο πλαίσιο μεθοδεύσεων για την τεχνητή αύξηση των εσόδων και την υποεκτίμηση των εξόδων του. Μεταξύ άλλων, η Μάντσεστερ Σίτι κατηγορείται ότι εμφάνισε αλλοιωμένη οικονομική εικόνα για ποσό που ξεπερνά τα 900 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Η θέση της Μάντσεστερ Σίτι

Ο σύλλογος απορρίπτει τις κατηγορίες και ανακοίνωσε ότι κατέθεσε την έφεσή του το βράδυ της Πέμπτης, μία ημέρα πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.

«Ο σύλλογος είναι αθώος για τις κατηγορίες που διατύπωσε η Premier League και υπάρχει πλήθος αδιάψευστων στοιχείων που στηρίζουν τη θέση του επί του θέματος», ανέφερε η Μάντσεστερ Σίτι.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής περιέχει «προφανή και ουσιώδη σφάλματα νομικής φύσης, αρχών και πραγματικών περιστατικών».

Η Μάντσεστερ Σίτι ανήκει σε επενδυτικό κεφάλαιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ ιδιοκτήτης της είναι ο Σεΐχης Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, μέλος της βασιλικής οικογένειας των ΗΑΕ.

Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι κυρώσεις

Οι κυρώσεις δεν έχουν καθοριστεί και αναμένεται να αποφασιστούν σε μεταγενέστερη, μη προσδιορισμένη ημερομηνία. Μεταξύ των ενδεχομένων που αντιμετωπίζει ο σύλλογος περιλαμβάνονται η απώλεια τίτλων και, στην αυστηρότερη περίπτωση, η αποβολή από το πρωτάθλημα.

Από τότε που πέρασε στην ιδιοκτησία επενδυτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Μάντσεστερ Σίτι έχει κατακτήσει οκτώ πρωταθλήματα Premier League, καθώς και το Champions League το 2023.

Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) τοποθετήθηκε για πρώτη φορά την Παρασκευή, αναφέροντας ότι οι παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών από τη Μάντσεστερ Σίτι είχαν «σημαντικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα» του αθλήματος.