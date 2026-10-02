Παναθηναϊκός: Κατέθεσε επίσημη καταγγελία στη Euroleague κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα

Επίσημη καταγγελία στη Euroleague κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα κατέθεσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στο φινάλε της χθεσινής (1/10) αναμέτρησης Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός. Οι «πράσινοι» προσέφυγαν στα αρμόδια όργανα της διοργάνωσης, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται από τους κανονισμούς.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο προπονητής του Ολυμπιακού προχώρησε σε χειροδικία προς αντιπάλους κατά τη διάρκεια της έντασης που ακολούθησε τη λήξη του αγώνα και μετά το νικηφόρο buzzer beater τρ;iποντο του Μάρκους Καρ. Για τον λόγο αυτό, ζητά από τη Euroleague να εξετάσει το περιστατικό και να επιβάλει στον Έλληνα τεχνικό την προβλεπόμενη ποινή.

Παράλληλα, στην αναφορά της η «πράσινη» ΚΑΕ επικαλείται και προηγούμενα περιστατικά, μεταξύ των οποίων εκείνο που είχε σημειωθεί στην περσινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Ντουμπάι, ζητώντας να συνεκτιμηθούν από τα αρμόδια όργανα της διοργάνωσης. Επίσης επισημαίνεται πως δεν είναι δυνατόν ο κ. Μπαρτζώκας να συνεχίσει ανεξέλεγκτος να δυσφημεί συνεχώς το άθλημα και παράλληλα να τυγχάνει ασυλίας από τη διοργανώτρια αρχή, ενώ άλλοι παράγοντες του αθλήματος τιμωρούνται αυστηρά και δικαίως. Υπογραμμίζει μάλιστα ότι «στο μπάσκετ γίνονται τεράστιες επενδύσεις και ο κ. Μπαρτζώκας το δυσφημεί συνεχώς και μένει ατιμώρητος, κάτι που πρέπει να σταματήσει!».

Πλέον, τον λόγο έχει η Euroleague, η οποία θα εξετάσει τα στοιχεία της υπόθεσης και θα αποφασίσει για τυχόν πειθαρχικές κυρώσεις.