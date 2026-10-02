Καταγγελίες και για τη δεύτερη κλινική στην Θεσσαλονίκη – Δεκάδες οι «κόκκινες» δομές υγείας

Δεκάδες δομές που λειτουργούν υπό το μανδύα ιατρικών κέντρων και είτε παρέχουν αμφιβόλου ποιότητας υπηρεσίες, είτε διενεργούν ιατρικές πράξεις χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό, έχουν αποκαλυφθεί τόσο από το ψηφιακό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης του υπουργείου Υγείας, όσο και από καταγγελίες. Μόνο στη Θεσσαλονίκη, τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν ελεγχθεί 70 τέτοιοι χώροι.

Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις παραπέμπονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στον εισαγγελέα. Για τα περιστατικά που αφορούν σε γιατρούς, αν διαπιστωθούν παραβάσεις, η διαδικασία προβλέπει παραπομπή στο πειθαρχικό και επιβολή προστίμου.

Την ίδια ώρα, αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το λουκέτο στην ιδιωτική κλινική όπου λειτουργούσε ογκολογική κλινική χωρίς άδεια, με αναπάντητο το ερώτημα τι θα γίνει με τους 46 ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε αυτήν. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι καταγγελίες για τη συγκεκριμένη δομή. Ο κύριος Ζήσης από την Καστοριά, κατήγγειλε ότι αντίκρισε απαράδεκτες συνθήκες όταν ο αδελφός του, ο οποίος ήταν καρκινοπαθής, νοσηλεύτηκε για σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συγγενείς ασθενών προβαίνουν σε καταγγελίες και για τη δεύτερη κλινική στην ανατολική Θεσσαλονίκη, που ανήκει στον ίδιο όμιλο και για την οποία η περιφέρεια έχει προχωρήσει επίσης σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Ένας από αυτούς δήλωσε στην ΕΡΤ3 ότι παρέλαβε τη μητέρα του σε άθλια κατάσταση, ύστερα από νοσηλεία μόλις μίας εβδομάδας.