Άκης Σκέρτσος: Σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης η στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους

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Στα διάφορα δημοσιεύματα, που συνδέουν τη φετινή μη εγγραφή επιτυχόντων, ιδιαίτερα σε περιφερειακά πανεπιστήμια, με το υψηλό κόστος ζωής, απαντά σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

«Επειδή το πρόβλημα είναι σοβαρό, η δημόσια συζήτηση χρειάζεται ακρίβεια» αναφέρει χαρακτηριστικά και παραθέτει πανελλαδικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία δεν προκύπτει αύξηση της μη εγγραφής το 2026, αλλά μικρή μείωση.

Βάσει των στοιχείων, το 2026 εγγράφηκαν 58.577 από τους 62.243 επιτυχόντες, εκ των οποίων δεν εγγράφηκαν 3.666, δηλαδή το 5,89%. Το 2025 εγγράφηκαν 58.588 από τους 62.568 επιτυχόντες, εκ των οποίων δεν εγγράφηκαν 3.980, δηλαδή το 6,36%.

Όπως επισημαίνει ο Άκης Σκέρτσος, «η φετινή εικόνα δεν αποτελεί κάποια νέα έξαρση του φαινομένου», καθώς το ποσοστό μη εγγραφής κινείται κάθε χρόνο γύρω στο 6%, με διακυμάνσεις από 5,47% έως 7,11%.

Συνεπώς, σημειώνει, «δεν μπορούμε να αποδώσουμε αυτομάτως μια διαχρονική τάση στη φετινή οικονομική συγκυρία», αλλά «ούτε και να αποκλείσουμε ότι οικονομικές δυσκολίες επηρεάζουν τις αποφάσεις ορισμένων νέων».

Ο υπουργός Επικρατείας διαβεβαιώνει ότι η στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης από το 2019, κάνοντας ειδική αναφορά σε συγκεκριμένες ενισχύσεις και έργα όπως:

Την αύξηση του ετήσιου φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος από τα 1.000 ευρώ το 2019 στα 1.500 ευρώ, ή στα 2.000 με συγκατοίκηση, ενώ για σπουδές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης φτάνει τα 2.000 ευρώ και τα 2.500 με συγκατοίκηση, ανά δικαιούχο φοιτητή.

του από τα 1.000 ευρώ το 2019 στα 1.500 ευρώ, ή στα 2.000 με συγκατοίκηση, ενώ για σπουδές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης φτάνει τα 2.000 ευρώ και τα 2.500 με συγκατοίκηση, ανά δικαιούχο φοιτητή. Τον υπερδιπλασιασμό στη χρηματοδότησή του από 41,8 εκατ. ευρώ το 2019 σε προβλεπόμενα 90 εκατ. το 2026, με 44.840 φοιτητές να λαμβάνουν το επίδομα το 2025.

στη χρηματοδότησή του από 41,8 εκατ. ευρώ το 2019 σε προβλεπόμενα 90 εκατ. το 2026, με 44.840 φοιτητές να λαμβάνουν το το 2025. Τη διεύρυνση της πρόσβασης στο επίδομα για φοιτητές του Δημοκριτείου , του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας , με υψηλότερο οικογενειακό εισοδηματικό όριο.

για του , του και του , με υψηλότερο οικογενειακό εισοδηματικό όριο. Την ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου , έως 800 ευρώ , και για τη φοιτητική κατοικία, ακόμη και όταν η οικογένεια νοικιάζει και την κύρια κατοικία της.

ενός , , και για τη φοιτητική κατοικία, ακόμη και όταν η οικογένεια νοικιάζει και την κύρια κατοικία της. Το πρόγραμμα δημιουργίας περίπου 8.600 νέων φοιτητικών κλινών, ύψους 735,7 εκατ. ευρώ και την υπογραφή σύμβασης στην Κρήτη για 4.846 κλίνες σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

ύψους 735,7 εκατ. ευρώ και την υπογραφή σύμβασης στην Κρήτη για 4.846 κλίνες σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Και τέλος, τις παρεμβάσεις 226,36 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση και την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 17 φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα, μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

Οι ενισχύσεις και τα έργα που προχωρούν δεν εξαλείφουν τις δυσκολίες, ξεκαθαρίζει ο Άκης Σκέρτσος, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι θα μειώσουν το βάρος για τις οικογένειες και θα δημιουργήσουν περισσότερες δυνατότητες προσιτής φοιτητικής στέγης.

«Η ευθύνη μας είναι διπλή: να στηρίζουμε ουσιαστικά τους νέους στις σπουδές τους και να συζητούμε τα προβλήματα με πραγματικά δεδομένα», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.