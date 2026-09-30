Το κόστος ζωής «μπλοκάρει» τις σπουδές – Φοιτητές πέρασαν σε κορυφαίες σχολές αλλά δεν γράφτηκαν ποτέ

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Απαγορευτικό ακόμη και για σπουδές σε σχολές πρώτης γραμμής, είναι το κόστος διαβίωσης του φοιτητή που σπουδάζει σε άλλη πόλη από εκείνη που ζει η οικογένειά του.

Όπως αποκάλυψε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», 400 φοιτητές δεν έκαναν καν εγγραφή φέτος στις Σχολές τους. Από αυτούς οι 9 είχαν περάσει στην Ιατρική.

«Τα τελευταία χρόνια, τα ενοίκια στην περιοχή είναι πολύ υψηλά. Επίσης, η περιοχή έχει ένα από τα ακριβότερα φοιτητικά εισιτήρια», δήλωσε ο κ. Μπούρας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Μαρία που έφτασε από την Χίο στην Πάτρα για να σπουδάσει Ιατρική, παρά τα τεράστια έξοδα. Εννιά συμφοιτητές της στερούνται τα αμφιθέατρα επειδή το φοιτητικό ενοίκιο θεωρείται πολυτέλεια, οι μετακινήσεις πανάκριβες και η φοιτητική ζωή οικονομικά άπιαστη.

Η ραγδαία αύξηση των ενοικίων, το κόστος μετακίνησης και η ακρίβεια στερούν από τους φοιτητές το δικαίωμα στη μόρφωση που κέρδισαν με την αξία τους. Η Ηλιάνα είναι από την Αθήνα, πέρασε σε σχολή που επιθυμουσε, αλλά αναγκάστηκε να την αφήσει και εκείνη και η αδελφή της.

«Πέρασα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όμως παρόλ’ αυτά δεν μπόρεσα να σπουδάσω για οικονομικούς λόγους. Προτίμησα να γραφτώ σε μια ιδιωτική σχολή και να παραμείνω εδώ, δουλεύοντας ταυτόχρονα», ανέφερε.

«Το ελληνικό Πανεπιστήμιο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς το οικονομικό αδιέξοδο των ελληνικών οικογενειών μετατρέπεται πλέον σε ακαδημαϊκό αποκλεισμό», συμπλήρωσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το σχόλιο της Σίας Κοσιώνη: