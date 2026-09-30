Λε Μαν – Άρης 74-87: Αυτοκρατορικό «διπλό» στην πρεμιέρα του EuroCup

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Με το δεξί ξεκίνησε ο Άρης τις υποχρεώσεις του στο EuroCup, καθώς επικράτησε με 87-74 της Λε Μαν στη Γαλλία, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης.

Οι «κιτρινόμαυροι» χρειάστηκαν χρόνο για να βρουν τον ρυθμό τους, όμως από τα μέσα της δεύτερης περιόδου και μετά ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους και επέβαλαν τον ρυθμό τους στο παιχνίδι.

Η άμυνα αποτέλεσε το βασικό «όπλο» του Άρη, ο οποίος παράλληλα κυριάρχησε στα ριμπάουντ. Συνολικά μάζεψε 49 ριμπάουντ, εκ των οποίων 15 επιθετικά, έναντι 38 της Λε Μαν, αποκτώντας σημαντικό πλεονέκτημα στις δύο ρακέτες.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Άρη ήταν ο Εϊ Τζέι Λίντελ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κοψίματα, έχοντας καθοριστική συμβολή στη νίκη.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, ο οποίος κατέγραψε 13 πόντους και 12 ριμπάουντ, σημειώνοντας νταμπλ-νταμπλ, ενώ πρόσθεσε και 3 ασίστ.

Καθοριστικός ήταν και ο Βασίλης Τολιόπουλος, με τον Έλληνα γκαρντ να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 13 πόντους, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 40-39, 55-63, 74-87

Διαιτητές: Μπίτνερ (Γερμανία), Πιρ (Ισραήλ), Λουκότι (Ιταλία)

Οι συνθέσεις:

ΛΕ ΜΑΝ (Γκιγιόμ Βιζαντέ): Στιούαρτ 17 (2), Γκράσχοφ 16 (3), Κινγκ 13 (2), Αζινσά 6, Ντελονέ , Ντουμπιά Νιανγκ 2, Γεγκέτε 4, Γουντ 8 (2), Ντυφεάλ 4, Πέντα 4.

ΑΡΗΣ (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 2, Ρόμπινσον-Έρλ 13 (1), Τολιόπουλος 13 (3), Ντιμιτρίεβιτς 8, Μόργκαν 9 (1), Λίντελ 19 (1), Χαραλαμπόπουλος 5 (1), Κ. Αντετοκούνμπο 4, Θ. Αντετοκούνμπο 4, Μπιρτς 4, Μοκόκα 6.