Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 91-93: «Απόδραση» από το Κάουνας με Φουρνιέ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ζαλγκίρις με 93-91 στο Κάουνας, στην 2η αγωνιστική της Euroleague, κάνοντας το 2 στα 2 στην εκκίνηση της διοργάνωσης.

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Αθλητισμός

Ολυμπιακός, Φουρνιέ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με τον Εβάν Φουρνιέ (19π.) να παίρνει «φωτιά» στην τελευταία περίοδο, ο Ολυμπιακός έφυγε με σπουδαία νίκη 93-91 από το Κάουνας, κάνοντας το 2Χ2 στην εκκίνηση της Euroleague.
  • Ο Σάσα Βεζένκοβ πρόσθεσε άλλους 18 πόντους για τους περσινούς πρωταθλητές Ευρώπης, ενώ 15 πόντους σημείωσε ο Γιαν Μοντέρο.
  • Η Ζαλγκίρις πήρε 20 πόντους απ’ τον Μπράουν και 19 απ’ τον Τουμπέλις, όμως στο τέλος η άμυνα του Ολυμπιακού στον Λιθουανό «γίγαντα» έκανε τη… διαφορά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με τον Εβάν Φουρνιέ (19π.) να παίρνει «φωτιά» στην τελευταία περίοδο και να εκτελεί από… παντού, όταν η Ζαλγκίρις επέστρεψε απ’ το -5 και πέρασε μπροστά με τα τρίποντα του Μπράουν, ο Ολυμπιακός έφυγε με σπουδαία νίκη 93-91 από το Κάουνας στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague κι έκανε το 2Χ2 στην εκκίνηση της εφετινής διοργάνωσης.

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Ο Σάσα Βεζένκοβ πρόσθεσε άλλους 18 πόντους για τους περσινούς πρωταθλητές Ευρώπης, ενώ 15 πόντους σημείωσε ο Γιαν Μοντέρο κι από 10 οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τάισον Γουόρντ.

Η Ζαλγκίρις πήρε 19 πόντους απ’ τον Τουμπέλις, 20 από τον Μπράουν, 16 από τον Έντουαρντς και 11 απ’ τον Βαλανσιούνας, όμως στο τέλος η άμυνα του Ολυμπιακού στον Λιθουανό «γίγαντα» έκανε τη… διαφορά.

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Τα δεκάλεπτα: 24-21, 44-44, 63-64, 91-93

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