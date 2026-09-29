Μαρόκο: Για πρώτη φορά γυναίκα στην πρωθυπουργία – Η Φατίμα Εζάχρα Ελ Μανσούρι αναλαμβάνει τον σχηματισμό κυβέρνησης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μαρόκου, μία γυναίκα αναλαμβάνει την πρωθυπουργία της χώρας. Ο βασιλιάς Μοχάμεντ Στ΄ ανέθεσε στη Φατίμα Εζάχρα Ελ Μανσούρι τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, μετά τη νίκη του κόμματός της στις βουλευτικές εκλογές.

Η Ελ Μανσούρι, εθνική συντονίστρια του Κόμματος Αυθεντικότητας και Νεωτερικότητας (PAM), έγινε δεκτή από τον μονάρχη στο παλάτι του Ραμπάτ, όπου της ανατέθηκε επίσημα η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το κεντροδεξιό PAM, το οποίο συμμετείχε και στον απερχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό, εξασφάλισε 97 από τις 395 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Οι εκλογές σημαδεύτηκαν από ιδιαίτερα χαμηλή συμμετοχή, η οποία περιορίστηκε στο 38%, το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Θα χρειαστεί κυβερνητικούς εταίρους

Η 50χρονη δικηγόρος δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία και θα χρειαστεί τη στήριξη άλλων κομμάτων για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Οι βασικοί προσανατολισμοί στους στρατηγικούς τομείς της χώρας εξακολουθούν, πάντως, να αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο του βασιλιά.

Η Ελ Μανσούρι ανήκει στο PAM από την ίδρυσή του το 2008 από τον πρώην βασιλικό σύμβουλο Φουάντ Άλι Ελ Χίμα, ο οποίος αποχώρησε από το κόμμα το 2011.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Infomédiaire Maroc (@infomediaire)

Από πρώτη γυναίκα δήμαρχος του Μαρακές σε πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό

Η πολιτική της πορεία έχει ήδη συνδεθεί με μία ακόμη ιστορική πρωτιά.

Το 2009, σε ηλικία μόλις 33 ετών, εξελέγη η πρώτη γυναίκα δήμαρχος του Μαρακές, ενώ επέστρεψε στη δημαρχία για δεύτερη θητεία το 2021.

Στην απερχόμενη κυβέρνηση του Αζίζ Αχανούς κατείχε το χαρτοφυλάκιο της Στέγασης, ενώ στις εκλογές της 23ης Σεπτεμβρίου εξελέγη βουλευτής.

Οι προτεραιότητες της νέας πρωθυπουργού

Η Ελ Μανσούρι έχει θέσει ως βασικό στόχο την αντιμετώπιση των χρόνιων κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων της χώρας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτική.

Κατά την προεκλογική περίοδο, το PAM είχε δεσμευτεί για μέση ετήσια ανάπτυξη 5%, περιορισμό του πληθωρισμού στο 2% και δημιουργία τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας.

Στόχος, σύμφωνα με το κόμμα, είναι η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Οι συσχετισμοί μετά τις εκλογές

Ο Εθνικός Συναγερμός Ανεξαρτήτων (RNI) του απερχόμενου πρωθυπουργού Αζίζ Αχανούς ήρθε δεύτερος με 66 έδρες, χάνοντας 30 σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.

Το Κόμμα Ιστικλάλ, που επίσης συμμετείχε στον απερχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό, κατέλαβε 65 έδρες.

Στην αντιπολίτευση, το ισλαμιστικό Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (PJD) ενίσχυσε σημαντικά τη δύναμή του, αυξάνοντας τις έδρες του από 13 σε 54. Ο γενικός γραμματέας του κόμματος, Αμπντελιλάχ Μπενκιράνε, απέκλεισε ήδη από την επομένη των εκλογών το ενδεχόμενο συμμετοχής του PJD σε κυβέρνηση συνασπισμού.