Φινλανδία: Ισόβια σε άνδρα που δολοφόνησε τη σύζυγό του ενώ το παιδί τους κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο

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Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε άνδρας από την Κότκα της Φινλανδίας για τη δολοφονία της συζύγου του μέσα στο σπίτι τους, ενώ το έφηβο παιδί τους βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο και άκουσε φωνές και χτυπήματα.

Το δικαστήριο της Κιμενλάακσο έκρινε ένοχο για φόνο τον άνδρα, που γεννήθηκε το 1974 και τον Μάιο του 2026 επιτέθηκε στη σύζυγό του με οδοντωτό κουζινομάχαιρο και τσεκούρι, ενώ εκείνη κοιμόταν στην κρεβατοκάμαρα, αναφέρει το Yle.

Σύμφωνα με την απόφαση, τη χτύπησε τουλάχιστον 12 φορές.

Αμέσως μετά τη δολοφονία, ο ίδιος τηλεφώνησε στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ομολόγησε την πράξη του. Σε ηχογράφηση της κλήσης που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο ακούγεται να λέει: «Σκότωσα έναν άνθρωπο».

Το παιδί άκουσε φωνές και χτυπήματα

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο στις 10 Μαΐου, ο άνδρας τούς περίμενε έξω από την πολυκατοικία.

Παραδέχθηκε ότι είχε σκοτώσει τη σύζυγό του χτυπώντας την με τσεκούρι στο κεφάλι. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα χρησιμοποιώντας τα κλειδιά που βρήκαν στις τσέπες του.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα, ενώ το τσεκούρι και η λεπίδα του μαχαιριού βρέθηκαν στα πόδια του κρεβατιού.

Η πόρτα ενός άλλου υπνοδωματίου είχε μπλοκαριστεί πρόχειρα με σκοινί, δεμένο από το πόμολο της μίας πόρτας σε εκείνο μιας άλλης. Πίσω από αυτήν οι αστυνομικοί βρήκαν το έφηβο παιδί του ζευγαριού.

Στην κατάθεσή του, το παιδί είπε ότι, ενώ βρισκόταν μισοκοιμισμένο, άκουσε φωνές και ήχους από χτυπήματα.

Ανέφερε επίσης ότι οι γονείς του καβγάδιζαν συχνά τα τελευταία δύο χρόνια. «Τους έλεγα πολλές φορές ότι θα μπορούσαν να χωρίσουν. Μου έλεγαν ότι θα χωρίσουν όταν γίνω 18 ετών, γιατί ήθελαν να έχω μία καλή παιδική ηλικία», είπε στους αστυνομικούς.

Είχε αναζητήσει στο διαδίκτυο πληροφορίες για το πώς σκοτώνεται ένας άνθρωπος

Στη δίκη, ο άνδρας παραδέχθηκε ότι σκότωσε τη σύζυγό του, αλλά αρνήθηκε ότι επρόκειτο για φόνο με την έννοια της προμελέτης.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι σκεφτόταν εδώ και καιρό να τη σκοτώσει. Σύμφωνα με την υπεράσπισή του, είχε εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο αυτοκτονίας.

Από τα στοιχεία της υπόθεσης προέκυψε ακόμη ότι ήδη από τον Μάρτιο είχε αναζητήσει στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με τη δολοφονία ανθρώπου.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η πράξη δεν ήταν ιδιαίτερα βάναυση ή σκληρή, επικαλούμενη τη μικρή διάρκειά της και ισχυριζόμενη ότι το θύμα δεν πρόλαβε να υποφέρει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το δικαστήριο έκρινε ότι είχε σχεδιάσει τη δολοφονία

Το δικαστήριο, ωστόσο, κατέληξε ότι επρόκειτο για φόνο, καθώς ο άνδρας είχε σκεφτεί και σχεδιάσει την πράξη εκ των προτέρων.

Έκρινε επίσης ότι ο τρόπος τέλεσης ήταν ιδιαίτερα βάναυσος, καθώς τα τραύματα του θύματος απαιτούσαν άσκηση πολύ μεγάλης βίας και ο δράστης συνέχισε την επίθεση ακόμη και όταν η γυναίκα προσπάθησε να αμυνθεί.

Κατά το δικαστήριο, επιβαρυντικά στοιχεία αποτέλεσαν επίσης το γεγονός ότι η γυναίκα κοιμόταν μέσα στο ίδιο της το σπίτι και ήταν ανυπεράσπιστη, ότι επρόκειτο για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και ότι το παιδί του ζευγαριού βρισκόταν μέσα στο σπίτι την ώρα της δολοφονίας.

Εκτός από την ισόβια κάθειρξη, ο άνδρας καταδικάστηκε να καταβάλει 35.000 ευρώ ως αποζημίωση για ψυχική οδύνη.

Η απόφαση του δικαστηρίου της Κιμενλάακσο μπορεί να προσβληθεί στο Εφετείο και, ως εκ τούτου, δεν είναι ακόμη τελεσίδικη.