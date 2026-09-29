Τηλεθέαση (28/9): Αυτοί ήταν οι νικητές της prime time ζώνης της Δευτέρας

Τα αναλυτικά στοιχεία τηλεθέασης της prime time ζώνης της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, αναδεικνύουν τα προγράμματα που πρωταγωνίστησαν. Συγκεκριμένα, το «Σόι Σου» κατέκτησε την πρώτη θέση στο γενικό κοινό, ενώ το «Ριφιφί» ήταν ο νικητής στο δυναμικό κοινό.

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το βράδυ της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, οι πίνακες τηλεθέασης ανέδειξαν τις σειρές και εκπομπές που ξεχώρισαν στην ελληνική τηλεόραση.
  • Στο γενικό κοινό, την πρωτιά κατέκτησε το «Σόι Σου» με 22,9%, ενώ ακολούθησε το «Ριφιφί» με 22,1%.
  • Αντίστοιχα, στο δυναμικό κοινό, στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Ριφιφί» με 27,1%, με το «Σόι Σου» να ακολουθεί με 23%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το βράδυ της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 22,9%, ενώ ακολούθησε το «Ριφιφί» με 22,1% και το «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» με 13,5%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Ριφιφί» με 27,1%, με το «Σόι Σου» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 23% και στην τρίτη το «Κάμπινγκ» με 13,7%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  1. ALPHA – Το Σόι Σου 22,9%
  2. ALPHA – Ριφιφί 22,1%
  3. MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 13,5%
  4. ALPHA – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,9%
  5. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 12,2%
  6. ANT1 – Ντέρτι 11,8%
  7. MEGA – Κάμπινγκ 11%
  8. STAR – GNTM 9%
  9. OPEN – Κόκκινη Γραμμή 4,3%
  10. ΕΡΤNEWS – Ευθέως 1,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  1. ALPHA – Ριφιφί 27,1%
  2. ALPHA – Το Σόι Σου 23%
  3. MEGA – Κάμπινγκ 13,7%
  4. STAR – GNTM 12%
  5. ALPHA – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11%
  6. ANT1 – Ντέρτι 10%
  7. MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 8,4%
  8. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 5,2%
  9. OPEN – Κόκκινη Γραμμή 4,2%
  10. ΕΡΤNEWS – Ευθέως 0,4%
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