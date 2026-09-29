Τηλεθέαση (28/9): Αυτοί ήταν οι νικητές της prime time ζώνης της Δευτέρας

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Το βράδυ της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 22,9%, ενώ ακολούθησε το «Ριφιφί» με 22,1% και το «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» με 13,5%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Ριφιφί» με 27,1%, με το «Σόι Σου» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 23% και στην τρίτη το «Κάμπινγκ» με 13,7%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ALPHA – Το Σόι Σου 22,9% ALPHA – Ριφιφί 22,1% MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 13,5% ALPHA – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,9% ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 12,2% ANT1 – Ντέρτι 11,8% MEGA – Κάμπινγκ 11% STAR – GNTM 9% OPEN – Κόκκινη Γραμμή 4,3% ΕΡΤNEWS – Ευθέως 1,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό