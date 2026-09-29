«Είσαι καλά;»: Αποθέωση για τον Τομ Κρουζ στα social media – Έσπευσε να βοηθήσει γυναίκα που… χάζευε στο κινητό της

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Το να σε διακόπτει κάποιος την ώρα που κάνεις scroll στο κινητό σου είναι συνήθως εκνευριστικό, εκτός κι αν αυτός που σου χτυπάει απαλά την πλάτη για να δει αν είσαι καλά, είναι ο Τομ Κρουζ.

Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok

Ο 64χρονος σταρ του Χόλιγουντ κέρδισε την αποθέωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν πλησίασε μια υπάλληλο, η οποία έκανε διάλειμμα κατά τη διάρκεια της εργασίας της, κουλουριασμένη σε μια γωνία και αφοσιωμένη στο τηλέφωνό της, χωρίς να έχει την παραμικρή ιδέα για το τι επρόκειτο να συμβεί.

Η ίδια δημοσίευσε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στο προφίλ της στο TikTok, με το όνομα @klementina_lle.

Στο βίντεο, το οποίο πλέον έχει κατέβει από τον λογαριασμό της, ο διάσημος ηθοποιός την αγγίζει απαλά στον ώμο για να βεβαιωθεί ότι είναι καλά. Εκείνη σηκώνει το βλέμμα της και κοιτάζει δεύτερη φορά, αδυνατώντας να πιστέψει στα μάτια της.

Μόλις ο ηθοποιός συνειδητοποιεί ότι η γυναίκα είναι μια χαρά, εκείνη σηκώνεται, του σφίγγει το χέρι σε κατάσταση σοκ, και στη συνέχεια χαιρετιούνται καθώς εκείνος αποχωρεί.



Όπως εξηγεί η ίδια στη λεζάντα της ανάρτησής της, βρισκόταν σε «απόλυτο σοκ» κατά τη διάρκεια της πρώτης τους συνάντησης και το μόνο που κατάφερε να ψελλίσει ήταν το όνομά του.

Όταν ο Τομ Κρουζ πέρασε ξανά από μπροστά της λίγο αργότερα, έχοντας πλέον συνέλθει από την έκπληξη, του ζήτησε να βγάλουν μια φωτογραφία.

Αν και δεν διευκρινίζεται ο ακριβής χώρος εργασίας της, η γυναίκα φοράει λευκό πουκάμισο και ποδιά, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε σε έναν διάδρομο που θυμίζει παρασκήνια, σημειώνει η Daily Mail.

«Αν συνέβαινε αυτό, η ψυχή μου θα έφευγε πραγματικά από το σώμα μου», σχολίασε ένας χρήστης της πλατφόρμας Χ.

my soul would actually leave my body if that happened — Taro (@Taro8573) September 28, 2026

Η περιοδεία για τη νέα ταινία «Digger» και η νέα εμφάνιση

Το αναπάντεχο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της περιοδείας προώθησης του Τομ Κρουζ για τη νέα του ταινία, με τίτλο «Digger».

Ο πρωταγωνιστής των ταινιών «Mission: Impossible» εντυπωσίασε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο, όπου εμφανίστηκε με κόκκινα μαλλιά, αφήνοντας πίσω το γνώριμο καστανό του λουκ.

Για τις ανάγκες του ρόλου του ως μεγιστάνας του πετρελαίου και δισεκατομμυριούχος -ο οποίος προκαλεί κατά λάθος μια παγκόσμια οικολογική κρίση στη νέα ταινία που σκηνοθετεί ο Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου- ο Κρουζ χρειάστηκε να φορέσει ειδικό προσθετικό σώματος και μακιγιάζ γήρανσης.