Δανάη Μιχαλάκη – Γιώργος Παπαγεωργίου: Βάπτιση στα κρυφά

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας η Δανάη Μιχαλάκη και ο Γιώργος Παπαγεωργίου βάφτισαν τη δυόμισι ετών κόρη τους, ΕλληΦιλαρέτη, με νονούς τον Αναστάση Ροϊλό και τη Χριστίνα ΧειλάΦαμέλη, επιλέγοντας να μοιραστούν αυτή την ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή αποκλειστικά με τους ανθρώπους που αγαπούν.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Δανάη Μιχαλάκη και ο Γιώργος Παπαγεωργίου αποτελούν ένα από τα πιο αρμονικά ζευγάρια του καλλιτεχνικού χώρου και βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο για τις επιτυχημένες θεατρικές και τηλεοπτικές δουλειές τους. Παρά την τεράστια δημοφιλία και την επαγγελματική επιτυχία τους έχουν καταφέρει να κρατούν την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ετσι το γνωστό ζευγάρι πραγματοποίησε τη βάπτιση της μοναχοκόρης του χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό, σε κλειστό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Realnews, η Δανάη και ο Γιώργος βάφτισαν τη δυόμισι χρόνων κόρη τους το καλοκαίρι που μας πέρασε χωρίς το ευχάριστο γεγονός να γίνει ευρύτερα αντιληπτό. «Το ζευγάρι είχε την επιθυμία να βαφτίσει τη μικρή Ελλη-Φιλαρέτη παρουσία στενού οικογενειακού και φιλικού κύκλου, μακριά από τα φλας των φωτογράφων», είπε στην «R» άτομο από το φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού. Νονοί της γλυκιάς νεοφώτιστης ήταν οι γνωστοί ηθοποιοί Αναστάσης Ροϊλός και Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη. Το «παρών» έδωσαν συγγενείς και στενοί φίλοι του ζευγαριού με τους γονείς της Δ. Μιχαλάκη -τον γνωστό ηθοποιό Γιώργο Μιχαλάκη και την Αγγλίδα χορεύτρια Σούζαν Ντουράντ-Μιχαλάκη να μην κρύβουν τη συγκίνησή τους. Τη χαρά και τη συγκίνησή τους, όμως, δεν έκρυβαν ούτε και η μητέρα του Γ. Παπαγεωργίου, η καταξιωμένη ηθοποιός Φιλαρέτη Κομνηνού και ο πατέρας του, Αργύρης Παπαγεωργίου. Σε επικοινωνία της «R» με τον ευτυχή μπαμπά, ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης επιβεβαίωσε την είδηση τονίζοντας: «Ναι, η βάπτιση έγινε αλλά επιθυμία μας ήταν να μη δημοσιοποιηθεί».

Το φετινό καλοκαίρι, η Δ. Μιχαλάκη πέρασε μερικές ημέρες με την κόρη της στη Σύρο, όπου η ίδια μεγάλωσε και όπου μένουν οι γονείς της. Στο τέλος Ιουλίου, η Δανάη και ο Γιώργος βρέθηκαν στην αγαπημένη τους Αμοργό, το νησί όπου ονειρεύονται να δημιουργήσουν το «ησυχαστήριό» τους.

Από σκηνή σε σκηνή

Ο ταλαντούχος ηθοποιός, σκηνοθέτης και περφόρμερ του συγκροτήματος Polkar μπορεί να έχει μια επαγγελματικά απαιτητική σεζόν, αλλά δεν σταματά να αφιερώνει χρόνο για την κόρη του, η οποία είναι η μεγάλη του αδυναμία. Στις 12 Οκτωβρίου, ο ηθοποιός ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου «Δίπυλον» παρουσιάζοντας την παράσταση «George Orwell 1984 – Ο τελευταίος άνθρωπος», για δεύτερη χρονιά μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε τον περυσινό χειμώνα. «Πραγματικά η παράσταση αυτή, η οποία πραγματεύεται πολύ δύσκολα ζητήματα κατάφερε να αγγίξει το κοινό και με χαρά συνεχίζουμε και δεύτερη χρονιά. Παράλληλα ξεκινάμε τις εμφανίσεις μας με τους Polkar με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη, στη Μικρή Σκηνή στις 9 Οκτωβρίου, όπου θα παρουσιάσουμε τα νέα μας τραγούδια με τίτλο “Τούμπα”, ενώ στις 24 Δεκεμβρίου θα εμφανιστούμε στον “Σταυρό του Νότου”», δήλωσε ο Γ. Παπαγεωργίου στην «R».

Η λαμπερή Δ. Μιχαλάκη, που το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε και αγάπησε μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη σειρά εποχής του ΑΝΤ1 «Άγριες μέλισσες» και στη συνέχεια στην «Παραλία» και στο «Grand Hotel», φέτος πρωταγωνιστεί στα «Δύο μαύρα πουκάμισα», τη σειρά που βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου και προβάλλεται από το Mega.

Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν το καλοκαίρι του 2019 στη Σύρο και λίγο καιρό μετά έγιναν ζευγάρι. Στις 7 Αυγούστου του 2021 ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, με τη λαμπερή νύφη τότε να γιορτάζει και τα γενέθλιά της. Ο ερχομός της κορούλας τους στις 21 Νοεμβρίου του 2023 επισφράγισε τον έρωτά τους. Καθ’ όλη την πορεία και την εξέλιξη της σχέσης τους, κοινή απόφασή τους είναι η συνειδητή αποχή από τα φώτα της δημοσιότητας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να προστατεύουν τις προσωπικές τους στιγμές.