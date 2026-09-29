Τραμπ για τους πέντε συλληφθέντες κοντά σε βρετανική στρατιωτική βάση: «Εγώ δεν θα τους άφηνα ελεύθερους»

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Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη διαφωνία του με την απόφαση των βρετανικών αρχών να αφήσουν ελεύθερους με εγγύηση τους πέντε άνδρες που συνελήφθησαν κοντά σε στρατιωτική βάση στη Βρετανία, την οποία χρησιμοποιεί η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, οι βρετανικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο εμπλοκής ξένου κράτους.

«Με εκπλήσσει το ότι τους άφησαν ελεύθερους, εγώ δεν θα το έκανα αυτό», δήλωσε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο.

Ερωτηθείς για τον φερόμενο ρόλο του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι «είναι πιθανό», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Θα μπορούσα να γίνω πολύ συγκεκριμένος, αλλά προτιμώ να μην πω τίποτα», πρόσθεσε.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι «εξετάζει πολλαπλά σενάρια» σχετικά με τα κίνητρα της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο εμπλοκής «ξένου κράτους». Το Ιράν διέψευσε «κατηγορηματικά» οποιαδήποτε ανάμειξη.

Ρούμπιο: «Ξεκάθαρα» εμπλεκόταν «ξένος παράγοντας»

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δήλωσε στο Fox News ότι στο φερόμενο σχέδιο επίθεσης «ξεκάθαρα» εμπλεκόταν «ξένος παράγοντας».

Ο Μάρκο Ρούμπιο απέφυγε, ωστόσο, να αναφερθεί σε περισσότερα στοιχεία.

«Δεν θα υπεισέλθω ακόμη σε λεπτομέρειες για το ζήτημα αυτό. Θέλω πάντως να ευχαριστήσω τις βρετανικές αρχές, που επέδειξαν πνεύμα στενής συνεργασίας και πήραν τα πράγματα στα χέρια τους», σημείωσε.

Υπό έρευνα παραμένουν οι πέντε άνδρες

Οι πέντε άνδρες, βρετανικής υπηκοότητας και ηλικίας από 23 έως 25 ετών, συνελήφθησαν το πρωί της Κυριακής κοντά σε βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Βρετανίας (RAF) στο Φέρφορντ, στη νοτιοδυτική Αγγλία. Η βάση είχε χρησιμοποιηθεί από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Οι πέντε αφέθηκαν τη Δευτέρα ελεύθεροι με εγγύηση, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της βρετανικής Αντιτρομοκρατικής, Λόρενς Τέιλορ, διευκρινίζοντας ότι αυτό «δεν σημαίνει ότι η έρευνα τελείωσε».

Οι άνδρες εξακολουθούν να βρίσκονται υπό έρευνα και υπόκεινται σε αυστηρούς περιοριστικούς όρους σχετικά με τις μετακινήσεις τους και τις επαφές τους με άλλα πρόσωπα. Ο Λόρενς Τέιλορ ανέφερε ακόμη ότι οι αρχές εξετάζουν πολλαπλές γραμμές έρευνας.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι οι πέντε άνδρες επέβαιναν σε τρία οχήματα, τα οποία ερευνήθηκαν με τη συνδρομή στρατιωτικών μέσων και ειδικών της εγκληματολογικής υπηρεσίας. Ισχυρές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή, ενώ ο αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ.