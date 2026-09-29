Πουέρτο Ρίκο: Δύο νεκροί και 40 διασωθέντες μετά την ανατροπή σκάφους με μετανάστες

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Τουλάχιστον 40 άνθρωποι διασώθηκαν από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ μετά την ανατροπή αυτοσχέδιου σκάφους σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο μικρό και ακατοίκητο νησί Μόνα, δυτικά του Πουέρτο Ρίκο.

Οι Αρχές εντόπισαν δύο ανθρώπους νεκρούς, ενώ στο σκάφος φέρεται να επέβαιναν περίπου 60 άτομα. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπολοίπων επιβαινόντων.

Περισσότερες από 12 ώρες στη θάλασσα

Οι επιζώντες παρέμειναν περισσότερες από 12 ώρες μέσα στο νερό, προτού σκάφος που έπλεε κοντά στο νησί Μόνα τούς εντοπίσει το μεσημέρι της Δευτέρας και ειδοποιήσει τις Αρχές.

Σύμφωνα με την Ακτοφυλακή, το αυτοσχέδιο σκάφος ανατράπηκε αργά την Κυριακή, έπειτα από συμπλοκή, κατά την οποία άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά με ματσέτα. Μετά το περιστατικό, οι επιβαίνοντες φέρεται να έπεσαν στη θάλασσα χωρίς να διαθέτουν σωσίβια.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί η χώρα προέλευσης των επιβαινόντων.