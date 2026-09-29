Σαν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Παγκόσμιες Ημέρες
- Διεθνής Ημέρα Ενημέρωσης για την Απώλεια και τη Σπατάλη Φαγητού
- Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς
Γεγονότα
- 1825: Οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, Σπανιωλάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης, επισκέπτονται στο Φόρειν Όφις τον υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, Τζορτζ Κάνινγκ. Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Κάνινγκ τούς τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για έναν συμβιβασμό μεταξύ Πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας.
- 1829: Ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Σκότλαντ Γιαρντ.
- 1941: 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιαρ του Κιέβου, με διαταγή του Χίμλερ. Ο Ντμίτρι Σοστακόβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της Συμφωνίας αρ. 13, γνωστής και ως «Μπάμπι Γιαρ».
- 1943: Εκτελούνται ομαδικά από Τσάμηδες οι 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους.
- 1944: Οι Γερμανοί πυρπολούν τη συνοικία του Αγίου Γεωργίου του Πυριτιδοποιείου του Αιγάλεω, ενώ παράλληλα εκτελούν ή καίνε ζωντανούς άνω των 100 κατοίκους της περιοχής.
- 1954: Υπογράφεται η σύμβαση για την ίδρυση του CERN.
- 1964: Κυκλοφορεί το κόμικ «Μαφάλντα» από τον Αργεντινό καρτουνίστα Κίνο.
- 1966 – Διαρρέει στον Τύπο το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για την πολύκροτη υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ. Παραπέμπονται 28 από τους 30 προφυλακισμένους αξιωματικούς, μεταξύ των οποίων οι συνταγματάρχες Αλέξανδρος Παπατέρπος, Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, Δημήτριος Χονδροκούκης, οι λοχαγοί Τάκης Παπαγεωργόπουλος, Αριστείδης Μπουλούκος κ.α. Από τα πολιτικά πρόσωπα, οι κατηγορίες στρέφονται κυρίως εναντίον του Ανδρέα Παπανδρέου και, κατά δεύτερο λόγο, εναντίον των Παύλου Βαρδινογιάννη, Μιχάλη Παπακωνσταντίνου, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Στυλιανού Χούτα.
- 1994: Το ΝΑΤΟ επισημοποιεί το διορισμό του Βέλγου υπουργού Εξωτερικών Βίλι Κλάες στο αξίωμα του γενικού γραμματέα της Συμμαχίας.
- 1995: «Ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», δηλώνει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, ενώ, σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων δεν έχει κλείσει με τη Συμφωνία του Λονδίνου ή άλλη συμφωνία.
- 1995: Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο μεγάλος Έλληνας καλαθοσφαιριστής Νίκος Γκάλης σε ηλικία 38 ετών.
- 2002: Ο λαός της Σερβίας προσέρχεται στις κάλπες για να εκλέξει πρόεδρο, για πρώτη φορά μετά την αποπομπή του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς από την εξουσία, πριν δύο χρόνια. Η συμμετοχή είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα (57%).
- 2006: Από συντριβή βραζιλιάνικου αεροσκάφους «Μπόινγκ 737» της Γκολ Τρανσπόρτες Αερέος στο Μάτο Γκρόσο της Βραζιλίας, βρίσκουν το θάνατο όλοι (συνολικά 155) οι επιβαίνοντες.
- 2015: Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο Λονδίνο με σκορ 2-3 έπι της Άρσεναλ,η οποία ήταν η πρώτη του Ολυμπιακού στην Αγγλία για το Champions League.
Γεννήσεις
- 1936: Σίλβιο Μπερλουσκόνι, Ιταλός πολιτικός
- 1949: Γιώργος Νταλάρας, Έλληνας τραγουδιστής.
- 1957: Σωκράτης Μάλαμας, Έλληνας τραγουδοποιός.
- 1960: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Έλληνας ηθοποιός
- 1973: Φοίβος Δεληβοριάς, Έλληνας τραγουδοποιός.
- 1988: Κέβιν Ντουράντ, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής
Θάνατοι
- 1902: Εμίλ Ζολά, ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής και ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης. Συντάκτης του «Κατηγορώ». (Γεν. 2/4/1840)
- 1913: Ρούντολφ Ντίζελ, Γερμανός μηχανικός, εφευρέτης της μηχανής εσωτερικής καύσης που πήρε το όνομά του. (Γεν. 18/3/1858)
- 1927: Βίλεμ Αϊντχόφεν, Ολλανδός γιατρός, ο οποίος ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 1924. (Γεν. 21/5/1860)
- 2009: Σπεράντζα Βρανά, Ελληνίδα ηθοποιός