Σαν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Τα σημαντικότερα γεγονότα που καταγράφηκαν σαν σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, στην Ελλάδα και τον κόσμο. Από την ίδρυση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου και τη σφαγή στο Μπάμπι Γιαρ, μέχρι τη δημιουργία του CERN, την πρώτη εμφάνιση της «Μαφάλντα», την αποχώρηση του Νίκου Γκάλη από την ενεργό δράση και τη σημαντική νίκη του Ολυμπιακού επί της Άρσεναλ στο Champions League.