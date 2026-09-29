Κυριάκος Μητσοτάκης: Στον Ασπρόπυργο σήμερα ο πρωθυπουργός – Θα συναντηθεί με τον δήμαρχο και με πολίτες

Ο Ασπρόπυργος αποτελεί τον πρώτο σταθμό στο σημερινό πρόγραμμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα πραγματοποιήσει επισκέψεις και συναντήσεις στην περιοχή, προτού επιστρέψει το απόγευμα στην Αθήνα.
Στις 10:30, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου. Αμέσως μετά θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Ασπροπύργου, Γιάννη Ηλία.
Στις 12:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στο κέντρο του Ασπροπύργου.
Το πρόγραμμά του θα συνεχιστεί το απόγευμα στην Αθήνα. Στις 18:00, θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στην οδό Πανεπιστημίου.