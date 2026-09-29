Κυριάκος Μητσοτάκης: Στον Ασπρόπυργο σήμερα ο πρωθυπουργός – Θα συναντηθεί με τον δήμαρχο και με πολίτες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται σήμερα τον Ασπρόπυργο, όπου θα μεταβεί στο 4ο Γυμνάσιο και στο Δημαρχείο και θα συναντηθεί με πολίτες. Το απόγευμα θα επισκεφθεί την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης στην Αθήνα.

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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα στον Ασπρόπυργο, πραγματοποιώντας επισκέψεις και συναντήσεις στην περιοχή.
  • Θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο, θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Γιάννη Ηλία στο Δημαρχείο και αργότερα με πολίτες στο κέντρο της πόλης.
  • Το απόγευμα, το πρόγραμμά του θα συνεχιστεί στην Αθήνα, όπου θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

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Ο Ασπρόπυργος αποτελεί τον πρώτο σταθμό στο σημερινό πρόγραμμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα πραγματοποιήσει επισκέψεις και συναντήσεις στην περιοχή, προτού επιστρέψει το απόγευμα στην Αθήνα.

Στις 10:30, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου. Αμέσως μετά θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Ασπροπύργου, Γιάννη Ηλία.

Στις 12:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στο κέντρο του Ασπροπύργου.

Το πρόγραμμά του θα συνεχιστεί το απόγευμα στην Αθήνα. Στις 18:00, θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στην οδό Πανεπιστημίου.

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