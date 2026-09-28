Αλέξης Τσίπρας: «Η πολιτική αλλαγή είναι η μόνη ελπίδα για τη μικρή και μεσαία επιχείρηση» – Οι 5 θέσεις της ΕΛΑΣ για έναν νέο κύκλο ανάπτυξης

Τη συνολική πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τη μικρο-μεσαία επιχειρηματικότητα ανέπτυξε ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, που ήταν και το τιμώμενο πρόσωπο στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του από τη διαπίστωση, ότι «η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου», το οποίο, συνέχισε, «δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν, να πετύχει η 7ετία της ΝΔ». Όμως, υπογράμμισε, «η δομική αλλαγή παραγωγικού μοντέλου είναι ζήτημα κατεξοχήν πολιτικό. Και για να αλλάξει χρειάζεται πολιτική βούληση, που αυτή η κυβέρνηση δεν είχε. Συνεπώς μια 3η τετραετία της ΝΔ, δεν πρόκειται να διορθώσει, παρά μόνο να επιδεινώσει τη θέση της μικρής και μεσαίας επιχείρησης. Η πολιτική αλλαγή είναι η μόνη ελπίδα για τη μικρή και μεσαία επιχείρηση», τόνισε εξηγώντας ότι η αλλαγή πολιτικής ήταν από τους λόγους που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Στηλιτεύοντας εξ άλλου τον αποκλεισμό, όπως είπε, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου, ανέπτυξε στο σημείο αυτό, πέντε θέσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για ένα νέο κύκλο ανάπτυξης.

Αυτές είναι:

«Πρώτον, πιστεύουμε ότι μέσα στους κόλπους της μικρής και της μεσαίας επιχειρηματικότητας υπάρχουν δυναμικά κύτταρα καινοτομίας που ασφυκτιούν και ψάχνουν τρόπους να εκδηλωθούν στην πράξη. Εμείς, αυτά τα κύτταρα καινοτομίας θα προσπαθήσουμε να τα απεγκλωβίσουμε και να τους δώσουμε την ευκαιρία να αναπτυχθούν.

Δεύτερον, ξέρουμε ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι αποκλεισμένη από τις κρατικές προμήθειες με τους κλειστούς διαγωνισμούς, τις απευθείας αναθέσεις και την καρτελοποίηση όλων των κρίσιμων αγορών. Εμείς, αυτή την κατάσταση θα την ανατρέψουμε.

Τρίτον, σταδιακά θα δημιουργήσουμε νέους χρηματοδοτικούς θεσμούς και εργαλεία, δίνοντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν στόχους, σχέδιο για την επίτευξή τους και ανθρώπους να το υλοποιήσουν.

Τέταρτον, θα επιδιώξουμε για κοινωνικούς και αναπτυξιακούς λόγους να ξαναδημιουργήσουμε σταδιακά αγορά. Τη βασική προϋπόθεση των επενδύσεων.

Και πέμπτον, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραβιάσουμε τον δημοσιονομικό κανόνα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που συμβαίνουν σεισμικές δονήσεις στο παγκόσμιο σύστημα. Το πρόγραμμα μας είναι αυστηρά κοστολογημένο. ‘Αλλωστε, ξέρετε εγώ ήμουν ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και αποκατέστησε την αξιοπιστία της στις αγορές», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

Επαναλαμβάνοντας δε, το κεντρικό τρίπτυχο του κόμματός του, «Να παράγουμε περισσότερα – Να μοιράζουμε δικαιότερα – Να ζούμε καλύτερα», ανέπτυξε στη συνέχεια την πρόταση της Συμπαράταξης για το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, αυτή τη «νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας»:

Με πρωτογενή κεφάλαια 4 δισ. ευρώ το χρόνο, που σημαίνει 12 στην τετραετία.

1,5 δισ./χρόνο από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, 500 εκ/χρόνο από τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων

1 δισ./χρόνο από την ανακατεύθυνση της Golden Visa, με τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, η επενδυτική ικανότητά τους μπορεί να προσεγγίσει εύκολα τα 25 δισεκατομμύρια στην τετραετία

Σε επόμενο σημείο της ομιλίας του κατέθεσε τον στόχο – δέσμευση για καταπολέμηση των καρτέλ, με άνοιγμα όλων των αγορών με διαφάνεια. Ενώ επανέλαβε βασικές πολιτικές της ΕΛΑΣ, όπως είναι:

Μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου

Χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση, διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία, μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους

Δίκαιοι και προβλέψιμοι κανόνες για όλους

Να χτίσθεί μια Ελλάδα που παράγει περισσότερα, μοιράζει δικαιότερα.

Παράλληλα δε, παρουσίασε ελαφρύνσεις στα νοικοκυριά που θα βελτιώσουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα, όπως:

Μείωση ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής.

Μεσοσταθμική μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30%.

Απαλλαγή από το κόστος της εξωσχολικής εκπαιδευτικής στήριξης.

Αυξήσεις σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές.

Έκπτωση φόρου για τις οικογένειες με παιδιά.

Μηδενισμός συμμετοχής στο φάρμακο για κάθε ασφαλισμένο.

Πρόκειται για «στοχευμένες ελαφρύνσεις που όλες είναι κοστολογημένες και χωράνε στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο», ήταν μια άλλη χαρακτηριστική φράση του προέδρου της ΕΛΑΣ.

Και, πιο συγκεκριμένος ακολούθως, ανέπτυξε δέκα εργαλεία για «να διαχυθεί η ανάπτυξη στην κοινωνία». Αυτά είναι:

1. Ρευστότητα που μένει στην επιχείρηση, πλήρη και άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, χωρίς γεωγραφικούς διαχωρισμούς που δημιουργούν διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισμού. Παράλληλα, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και ουσιαστική μείωσή της για τα νομικά πρόσωπα.

2. Βιώσιμη ρύθμιση χρέους

Νέα ρύθμιση έως 120 δόσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων, που θα επιβραβεύει τη συνέπεια. Με την αξιοπιστία ότι μόνο η δική μας κυβέρνηση έκανε και πέτυχε κάτι παρόμοιο.

3. Χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση

Ενισχύουμε τον ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και διευρύνουμε τα εργαλεία μικροπιστώσεων και εγγυοδοσίας, ώστε μια βιώσιμη επένδυση να μην αποκλείεται επειδή δεν διαθέτει ισχυρές εμπράγματες εξασφαλίσεις.

4. Διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία

Στις επιχειρηματικές δράσεις του ΕΣΠΑ το 2018 εφαρμόστηκε η λογική της άμεσης αξιολόγησης με αντικειμενικά κριτήρια. Αυτό πρέπει να είναι ο κανόνας: Δημοσιευμένα και μετρήσιμα κριτήρια, ίδια για όλους και συγκεκριμένοι χρόνοι αξιολόγησης.

5. Μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους με τις παρεμβάσεις:

Α. Μείωση του ΕΦΚ στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η ΕΕ.

Β. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε προσωρινά η Ισπανία.

Γ. Επιβολή πλαφόν περιθωρίου κέρδους και στα διυλιστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια.

Δ. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διυλιστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασε το 1,5 δισ.

Παρενθετικώς, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για την ενεργειακή πολιτική του κόμματός του, με θέση – κλειδί τη σταθερή τιμή του ρεύματος που «θα εξασφαλίζεται από μακροχρόνια συμβόλαια ΔΕΗ – παραγωγών ΑΠΕ εγχώριας παραγωγής χαμηλού κόστους και θα προστατεύεται από τις ακραίες διακυμάνσεις της αγοράς. Φυσικά όλα αυτά προϋποθέτουν μια άλλη ΔΕΗ, υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος και όχι της αισχροκέρδειας», ανέφερε.

6. Λιγότερες επιβαρύνσεις στις υποχρεωτικές συναλλαγές: προτείνεται ο διαχωρισμός του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων από τη βάση υπολογισμού των τραπεζικών προμηθειών, ώστε η επιχείρηση να μην χρεώνεται για ποσά που ουσιαστικά εισπράττει για λογαριασμό του Δημοσίου.

7. Δίκαιοι και προβλέψιμοι κανόνες για όλους

Καμία νέα ρύθμιση δεν πρέπει να ψηφίζεται, χωρίς προηγούμενη αποτίμηση της επίπτωσής της στη λειτουργία και στη ρευστότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Κάθε νέα ψηφιακή ή κανονιστική υποχρέωση πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή χρόνο και υποστήριξη προσαρμογής.

8. Πρόσβαση στην τεχνολογία και στη γνώση

Δημόσια υποδομή υπολογιστικής ισχύος και δεδομένων με πρόσβαση για ΜμΕ, στοχευμένα κίνητρα για τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια και αυτοματοποίηση, καθώς και προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες.

9. Συνεργασίες, χωρίς απώλεια αυτονομίας

Τα κίνητρα συνεργασίας πρέπει να γίνουν πιο λειτουργικά, χωρίς να προϋποθέτουν απώλεια της αυτονομίας ή της ιδιοκτησίας. Παράλληλα, οι μεγάλες επενδύσεις πρέπει να δημιουργούν περισσότερες διασυνδέσεις με ελληνικές επιχειρήσεις και προμηθευτές.

10. Μεγέθυνση για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα

Μια επιχείρηση μπορεί να είναι βιώσιμη, σύγχρονη και παραγωγική, παραμένοντας μικρή. Για όσες, όμως, θέλουν και μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα, η δημόσια πολιτική πρέπει να αφαιρεί εμπόδια στη χρηματοδότηση, στις επενδύσεις, στις νέες αγορές και στην τεχνολογική αναβάθμιση.

Και, μιλώντας πιο πολιτικά κλείνοντας, ζήτησε «να σταματήσουμε το ξεπούλημα της κρατικής και της ιδιωτικής περιουσίας. Να αυξήσουμε την παραγωγική ικανότητα της χώρας. Να επιταχύνουμε τη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Να καταστήσουμε ισχυρότερη θέση στον νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας».

Συμπερασματικά, «η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και ο δραστικός περιορισμός της διαφθοράς είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής. Και για να γίνει εφικτή αυτή η αλλαγή χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα λειτουργήσει με διαφάνεια και εντιμότητα για λογαριασμό των πολλών και όχι των λίγων», κατέληξε.