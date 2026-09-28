Θάνατος Μαζωνάκη: Έγγραφο «φωτιά» για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στον ΙΣΑ από το 2025

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι αποκαλύψεις για το ιατρείο που διατηρούσαν επί της οδού Καρνεάδου οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και για τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) στη συγκεκριμένη κλινική στο Κολωνάκι

Tον Ιούλιο του 2026, οι υπεύθυνοι του ΙΣΑ είχαν ενημερωθεί από την πλευρά των γιατρών ότι είχε αποκτηθεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ενώ είχε προγραμματιστεί μεταγενέστερος έλεγχος από τον Σύλλογο.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Livenews», σε έγγραφο που είχε αποσταλεί στον Ιατρικό Σύλλογο περίπου έναν χρόνο πριν, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2025, σε συνέχεια ελέγχου που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, τόσο στο ιατρείο της Καρνεάδου, όσο και σε αυτό της Πατριάρχου Ιωακείμ, δηλώνεται ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης με τις υποδείξεις της Επιτροπής Ελέγχου.

Μεταξύ άλλων, στο έγγραφο γίνεται αναφορά σε νέα κάτοψη του ιατρείου, σε τιμολόγιο και πιστοποιητικό CE για μικροσκόπιο, σε φωτογραφίες από την απομάκρυνση της σάουνας και του κρεβατιού μασάζ, καθώς και σε συσκευές που παρουσιάζονται ως «επικουρικά προσαρτήματα» της ήδη δηλωμένης συσκευής οζονοθεραπείας.

Στο επίμαχο έγγραφο, εμφανίζεται το μηχάνημα «INUSPHERESIS», με κόστος περίπου 29.000 ευρώ. Πρόκειται για μηχάνημα που παραπέμπει σε πλασμαφαίρεση. Παράλληλα, αναφέρεται και σε φίλτρο με την ονομασία Inus Filter Kit TKM58, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, χρησιμοποιείται στο κύκλωμα φίλτρου πλάσματος.

Το στοιχείο που προκύπτει είναι ότι ένα μηχάνημα αξίας περίπου 29.000 ευρώ εμφανίζεται στα σχετικά έγγραφα ως προσάρτημα συσκευής οζονοθεραπείας, η οποία κοστίζει κάτω από 500 ευρώ.

Λεονάρδου: «Δεν ευθυνόμαστε εμείς αν έχει έρθει παραπλανητικά στον ΙΣΑ ένα έγγραφο»

«Όταν παίρνει ο ΙΣΑ μία ενημέρωση-έγγραφο ότι υπάρχει μηχάνημα προσάρτημα ενός ήδη υπάρχοντος μηχανήματος, προγραμματίζει έναν έλεγχο, αλλά αυτό σημαίνει ότι οι Επιτροπές θα πάνε να ελέγξουν τη λειτουργία ενός νόμιμου ιατρείου και το προσάρτημα ενός νόμιμου μηχανήματος» ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ, Πολυτίμη Λεονάρδου.

«Για το αν αυτό το έγγραφο έχει έρθει παραπλανητικά προς τον ΙΣΑ, ώστε να μην το καταλάβουμε, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Δεν είμαστε διωκτικές αρχές. Ο ΙΣΑ κάνει τους ελέγχους» πρόσθεσε.

ΙΣΑ: Δεν βρέθηκε μηχάνημα υδροθεραπείας στο ιατρείο

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκεται και το μηχάνημα υδροθεραπείας στο ιατρείο επί της Καρνεάδου. Το συγκεκριμένο, σύμφωνα με την κ. Λεονάρδου, δεν εντοπίστηκε στον χώρο μία ημέρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews, το ίδιο μηχάνημα είχε καταγραφεί στο ιατρείο κατά τον προηγούμενο έλεγχο, τον Νοέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με την ίδια, κατά την αυτοψία στο ιατρείο ο υπεύθυνος του χώρου ανέφερε πως το συγκεκριμένο μηχάνημα ήταν χαλασμένο, είχε απομακρυνθεί και ο χώρος είχε μετατραπεί σε χώρο λήψης ιστορικού.

«Εκεί ήταν μόνο ο γιατρός σε ένα ιδιόμορφο παθολογικό ιατρείο στο οποίο σαν ασθενής δεν θα ήθελα να μου πάρουν ούτε την πίεση» τόνισε η ίδια.

Η γιατρός διατύπωσε το ερώτημα πού πραγματοποιήθηκε η υδροθεραπεία που, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί δημόσια, φέρεται να έγινε την παραμονή της πλασμαφαίρεσης. Η κα Λεονάρδου είπε χαρακτηριστικά πως η γιατρός δεν ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε υδροθεραπεία.

«Δήλωσε ότι την προηγουμένη της πλασμαφαίρεσης εμφανίστηκε στο ιατρείο σε κακή κατάσταση και ζήτησε τη βοήθειά της και ότι την επόμενη μέρα επανήλθε για τη μοιραία θεραπεία. Σε εμάς δεν δήλωσε ότι υπεβλήθη σε υδροθεραπεία », υπογράμμισε.

Μηνύσεις προαναγγέλλει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Για τους ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και για τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει γύρω από την υπόθεση, μίλησε στο ΕΡΤnews η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του ΙΣΑ, Κατερίνα Φραγκάκη.

Η κα Φραγκάκη, αναφέρθηκε στην κριτική που έχει ασκηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο για το γεγονός ότι παρά τους ελέγχους, δεν είχαν εντοπιστεί νωρίτερα τα επίμαχα μηχανήματα, υποστηρίζοντας ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως κατά τους προηγούμενους ελέγχους δεν είχαν εντοπιστεί τα συγκεκριμένα ευρήματα.

Όπως ανέφερε μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ και χθες στο OPEN, έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί τόσο το 2025 όσο και το 2026, ενώ ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με την ίδια, έχει ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε μετά την κατάθεση των τιμολογίων.