ΠΟΕΔΗΝ: «Επιτέλους σφραγίζεται μια κλινική φάντασμα στη Θεσσαλονίκη»

Ως γηροκομείο λειτουργούσε η κλινική στη Θεσσαλονίκη και διαφήμιζε υπηρεσίες ογκολογίας και μετά τον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σφραγίστηκε. Αυτό γνωστοποιεί ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος κάνοντας λόγο για «κλινική – φάντασμα», ύστερα από την σχετική ενημέρωση που παρείχε νωρίτερα σήμερα (28/9) η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

«Επιτέλους σφραγίζεται μια κλινική φάντασμα στη Θεσσαλονίκη που διαφήμιζε ογκολογικές υπηρεσίες χωρίς προσωπικό και μηχανήματα», αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος. «Έπρεπε να χαθεί ένας άνθρωπος άδικα από κομπογιαννίτες αεριτζήδες σε κλινικές κοτετσοσφαγεία για κινητοποιηθούν οι υποστελεχωμένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να σφραγίσουν αυτά τα πολύ διαφημιζόμενα ιατρεία ή κλινικές σφαγεία», υπογραμμίζει.

Ο ίδιος στηλιτεύει την υποστελέχωση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Προνοίας (ΣΕΥΥΠ), αφού μετά την ενσωμάτωσή του με την Ενιαία Αρχή Διαφάνειας το 2019, απέμεινε στη Θεσσαλονίκη με μόλις 13 επιθεωρητές. Εξηγεί, μάλιστα, ότι «πριν ενάμιση χρόνο έφθασε καταγγελία στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας από ασθενείς και πολίτες για κλινική φάντασμα χωρίς στελέχωση και μηχανήματα, 500 μέτρα από το «Θεαγένειο» νοσοκομείο, ένα υπερσύγχρονο ογκολογικό νοσοκομείο, που «διαφήμιζαν ότι διαθέτουν κλινική ογκολογική χωρίς άδεια, με έναν συνεργαζόμενο πνευμονολόγο ιατρό, χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό», καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Παρ’ όλα αυτά, «δύο επιθεωρητές από το πρώην ΣΕΥΥΠ ανέλαβαν τον έλεγχο», αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος. «Είδαν μια κλινική εντελώς υποστελεχωμένη που λειτουργούσε ως γηροκομείο και διαφήμιζε υπηρεσίες ογκολογίας», προσθέτει.

«Οι επιθεωρητές εισηγήθηκαν την αναστολή λειτουργίας της κλινικής φάντασμα. Όμως η Διεύθυνση Δημόσιας και κοινωνικής μέριμνας ως αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας δεν προέβη στην οριστική λειτουργία της κλινικής φάντασμα παρά το γεγονός ότι διέθετε εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής για οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής με αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί ήδη από τις αρχές του 2026 η ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας», καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. «Η ψευτοκλινική συνέχισε να λειτουργεί κανονικά», στηλιτεύει. «Μετά το θάνατο του Μαζωνάκη και με όλο αυτό το θόρυβο που ξέσπασε επιτέλους έγινε το αυτονόητο να δοθεί εντολή να σφραγισθεί και επιτέλους να πάψουν να πουλάνε ελπίδες σε ασθενείς με καρκίνο και να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους», τονίζει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Επισημαίνει, μάλιστα, ότι «δίπλα από αυτή κλινική φάντασμα υπάρχει ένα υπερσύγχρονο ογκολογικό δημόσιο νοσοκομείο που προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες» και υποδεικνύει ότι: «Αυτό και τα άλλα δημόσια νοσοκομεία να εμπιστεύονται οι ασθενείς». «Με μαντζούνια και συμπληρώματα διατροφής δεν γίνεσαι καλά από το καρκίνο», καταλήγει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.