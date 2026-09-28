«Στούντιο 4»: Έντονος προβληματισμός στην ΕΡΤ για την πορεία της εκπομπής

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην ΕΡΤ για την πορεία του «Στούντιο 4», καθώς έχει «κολλήσει» σε χαμηλά μονοψήφια, σύμφωνα με τη Reallife.

Το στοίχημα της αντικατάστασης της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο αποδεικνύεται στην πράξη πολύ πιο δύσκολο απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί.

Η ζεστή σχέση και η φιλία ανάμεσα στους παρουσιαστές δίνει μεν vibes οικειότητας και χημείας, όμως στην τηλεόραση δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε και οι ρόλοι δεν είναι ξεκάθαροι εμφανίζοντας μια πιο «άναρχη» εικόνα.

Στα μετόπισθεν του «Στούντιο 4» γίνονται καθημερινά συσκέψεις για αλλαγές στη σκαλέτα με στόχο η εκπομπή να βρει σύντομα τον βηματισμό της.