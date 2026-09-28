«Στούντιο 4»: Έντονος προβληματισμός στην ΕΡΤ για την πορεία της εκπομπής

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην ΕΡΤ για την πορεία του «Στούντιο 4», καθώς η εκπομπή έχει «κολλήσει» σε χαμηλά μονοψήφια νούμερα τηλεθέασης. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Στούντιο 4
Φωτογραφία: Instagram/ertofficial
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην ΕΡΤ για την πορεία του «Στούντιο 4».
  • Το στοίχημα της αντικατάστασης της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο αποδεικνύεται πολύ πιο δύσκολο απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί.
  • Καθημερινές συσκέψεις για αλλαγές στη σκαλέτα με στόχο η εκπομπή να βρει σύντομα τον βηματισμό της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην ΕΡΤ για την πορεία του «Στούντιο 4», καθώς έχει «κολλήσει» σε χαμηλά μονοψήφια, σύμφωνα με τη Reallife.

Το στοίχημα της αντικατάστασης της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο αποδεικνύεται στην πράξη πολύ πιο δύσκολο απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί.

Η ζεστή σχέση και η φιλία ανάμεσα στους παρουσιαστές δίνει μεν vibes οικειότητας και χημείας, όμως στην τηλεόραση δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε και οι ρόλοι δεν είναι ξεκάθαροι εμφανίζοντας μια πιο «άναρχη» εικόνα.

Στα μετόπισθεν του «Στούντιο 4» γίνονται καθημερινά συσκέψεις για αλλαγές στη σκαλέτα με στόχο η εκπομπή να βρει σύντομα τον βηματισμό της.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ