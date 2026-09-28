GNTM: Γιόγκα, manifest και φλερτ για τους κριτές

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Απόψε, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, μια νέα εβδομάδα ξεκινά και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς, έχοντας στο πλευρό τους και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, είναι και πάλι έτοιμοι να υποδεχθούν τα επίδοξα μοντέλα.

Για κάποιους το όνειρο του GNTM 7 θα τελειώσει πρόωρα, ενώ για αυτούς που θα πάρουν το πολυπόθητο «ναι» το όνειρο τώρα αρχίζει!

Οι κριτές ξεκινούν τη μέρα τους στο καμαρίνι με γιόγκα, προετοιμασία, αλλά και… manifest, προκειμένου να βρουν μοντέλα που θα κάνουν τη διαφορά!

Δικηγόροι, δάσκαλοι, ηθοποιοί, ένας μαθητής του Λάκη Γαβαλά, είναι μόνο μερικοί από τους διαγωνιζόμενους που ήρθαν στο GNTM 7, για να διεκδικήσουν μια θέση στο χώρο της μόδας.

Και κάπου εκεί, οι κριτές θα συναντήσουν ένα «έτοιμο» μοντέλο, διατεθειμένο να αφήσει δουλειές σε γνωστούς οίκους μόδας, προκειμένου να ζήσει την εμπειρία του διαγωνισμού!

Ποιος διαγωνιζόμενος κάνει τα «γλυκά μάτια» στη Μπέττυ Μαγγίρα και ποιος προσπαθεί να «τρελάνει» τη Γεωργία Μπέζα στο backstage;

Για μία υποψήφια, ένα απρόοπτο ατύχημα λίγο πριν βρεθεί μπροστά στην κριτική επιτροπή, θα θέσει σε κίνδυνο την απόδοσή της στην οντισιόν. Θα καταφέρει να ανταπεξέλθει παρά τον τραυματισμό;

GNTM 7 | Το trailer του 3ου επεισοδίου

Απόψε, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 21:00

GNTM 7| Αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο