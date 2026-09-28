Αντιπαράθεση Βλάχου-Μαρκόπουλου στη Βουλή για τους συνεπείς δανειολήπτες: «Είμαστε εκτός πραγματικότητας» – «Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν»

Αντιπαράθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (28/9) στη Βουλή μεταξύ του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρη Μαρκόπουλου, και του βουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Βλάχου, ο οποίος άσκησε κριτική στην ηγεσία του ΥΠΕΘΟ και ζήτησε μέτρα για τους συνεπείς δανειολήπτες πρώτης κατοικίας.

Κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής του, ο βουλευτής της ΝΔ σημείωσε: «θέλω να αναδείξω μία πολύ συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών. Τους συνεπείς δανειολήπτες πρώτης κατοικίας. Έστω τώρα πρέπει σε εκείνους που τόσα χρόνια τα κατάφεραν, μόχθησα, στάθηκαν, να δώσουμε μια βοήθεια, μια ελάφρυνση, ένα μπόνους, κάτι. Για να δείξουμε ότι η πολιτεία είναι εδώ, τους βλέπει, παρακολουθεί και τους στηρίζει. Αυτοί είναι που κρατούν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι άνθρωποι που ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Η πολιτεία πρέπει να επιβραβεύσει τους συνεπείς δανειολήπτες, στέλνοντας ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση».

Απαντώντας, ο υφυπουργός Οικονομικών επικαλέστηκε τα μέτρα της ΔΕΘ για την τεκμαρτή φορολόγηση, την πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, και τα τραπεζικά προγράμματα επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών την περίοδο της αύξησης των επιτοκίων.

«Έχουν αναληφθεί ήδη σημαντικές πρωτοβουλίες με συγκεκριμένες στοχευμένες πολιτικές για βοήθεια των ευάλωτων δανειοληπτών» τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος. «Υπάρχουν δράσεις σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για τους συνεπείς δανειολήπτες. Το πρόσημο του οικονομικού επιτελείου είναι η συνέπεια. Θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για ελαφρύνσεις, θα το δείτε στο πολύ κοντινό μέλλον. Και κρατήστε αυτό: δεν θα αφήσουμε κανέναν χωρίς έλεγχο. Ο έλεγχος για τα funds θα συνεχιστεί».

«Το ερώτημα μου ήταν πολύ απλό και δεν απαντήστε»

Η απάντηση του υφυπουργού δεν άρεσε στον κ. Βλάχο, ο οποίος την χαρακτήρισε «στενάχωρη». «Μου απαντήσατε σε πολλά πράγματα που δεν ρώτησα. Το ερώτημα μου ήταν πολύ απλό και δεν απαντήστε. Μου είπατε άλλα 1000 πράγματα εκτός από αυτό που ρώτησα. Και για μένα αυτό σημαίνει- και είναι στενάχωρο – ότι δεν ήρθατε να μου απαντήσετε σήμερα αλλά ήρθατε απλώς να ξεπετάξετε μια ερώτηση ενός παράξενου βουλευτή που σας τσιγκλάει. Αυτό εμένα δεν μου αρέσει καθόλου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής της ΝΔ.

«Δεν συζητώ για τους ευάλωτους. Μιλήσατε για τα funds. Μου είπατε βαριά κουβέντα, ότι δεν θα αισθάνονται ανεξέλεγκτα. Πείτε μου ποιο fund νιώθει ότι ελέγχεται; Όσοι άνθρωποι έρχονται σε εμάς, έρχονται γιατί δεν μπορούν να βρουν άκρη από τη χειρίστη συμπεριφορά των funds» συνέχισε.

«Είμαστε εκτός πραγματικότητας» πρόσθεσε ο κ. Βλάχος, ο οποίος προειδοποίησε ότι «αυτό το κλίμα ενόψει εκλογών πρέπει ν’ αλλάξει. Πρέπει με κινήσεις τέτοιες να ξαναβρούμε βηματισμό μας στη κοινωνία και να αποκτήσουμε ξανά επαφή με ευρύτερα κοινωνικά στρώματα με τους ανθρώπους του καθημερινού μόχθου που δίνουν τη μάχη και που θέλουν τη κυβέρνηση την ώρα που χρειάζονται. Να νιώθουν την ασφάλεια ότι μπορούν να ακουμπήσουν… ότι τους ακούει και στηρίζει και ότι αυτό το αποκούμπι θα έχουν κάθε λόγο να μη το χάσουν και στο μέλλον».

«Μαγικές συνταγές τάζουν κάποιοι με μεγάλη ευκολία»

«Ούτε παράξενο σας αποκάλεσα, αλίμονο, επειδή αυτοαποκαλέσατε τον εαυτό σας παράξενο. Δεν σας αποκάλεσα παράξενο, έχω πολύ μεγάλο σεβασμό, ούτε καμία διάθεση είχα να πετάξω τη μπάλα πουθενά. Ήμουν πολύ συγκεκριμένος. Αναφέρθηκα σε συγκεκριμένες στρατηγικές προσεγγίσεις. Δεν λέω ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει, είμαστε όμως στην ίδια πλευρά της βάρκας. Μαγικές συνταγές που κάποιοι άλλοι με μεγάλη ευκολία τάζουν, δεν υπάρχουν. Εμείς δώσαμε τον αγώνα κατά όσων ζούσαν την επαναστατική ονείρωξη την περίοδο των μνημονίων. Η μόνη κυβέρνηση, αγαπητέ φίλε Γιώργο Βλάχο, που μπορεί να κάνει αυτές τις μέριμνες, είναι της Νέας Δημοκρατίας» σημείωσε ο κ. Μαρκόπουλος.

«Αυτή η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν χωρίς έλεγχο» πρόσθεσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.