Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας: Εντοπίστηκε παράνομο ογκολογικό τμήμα σε κλινική – Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα

Ένα κουβάρι σοβαρών παρανομιών, επικίνδυνων ελλείψεων αλλά και διοικητικής αδράνειας έφερε στο φως ο ενδελεχής έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) σε ιδιωτική κλινική της Βόρειας Ελλάδας. Η έρευνα, που ξεκίνησε μετά από καταγγελία, αποκάλυψε τη λειτουργία παράνομου ογκολογικού τμήματος, τη χορήγηση χημειοθεραπειών χωρίς τις απαραίτητες άδειες, καθώς και υποψίες για εικονικές νοσηλείες με σκοπό την είσπραξη αποζημιώσεων από τον ΕΟΠΥΥ.

Ογκολογικό τμήμα – «φάντασμα» και παράνομες χημειοθεραπείες

Σύμφωνα με τα ευρήματα των επιθεωρητών της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της ΕΑΔ, η κλινική είχε θέσει σε πλήρη λειτουργία Ογκολογικό Τμήμα – διαθέτοντας μάλιστα και ειδικό θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για τη διαχείριση κυτταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων – χωρίς αυτό να προβλέπεται σε καμία άδεια λειτουργίας. Το τμήμα διαφημιζόταν μάλιστα ανοιχτά με βίντεο στην ιστοσελίδα της κλινικής.

Το τμήμα αυτό στελεχωνόταν από έναν μόνο ιδιώτη γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο είχε παραχωρηθεί γραφείο χωρίς καν να υπάρχει έγγραφη σύμβαση εργασίας. Από το 2022, ο εν λόγω γιατρός συνταγογραφούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα, τα οποία στη συνέχεια παρασκευάζονταν από το προσωπικό της κλινικής και χορηγούνταν στους ασθενείς εντός του παράνομου τμήματος.

Υποψίες για απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η διάσταση που αφορά τις χρεώσεις προς τον ασφαλιστικό φορέα. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δείγμα ασθενών του συγκεκριμένου γιατρού εισήχθη στην κλινική κατ’ εντολή άλλου ιατρού για ολιγοήμερη νοσηλεία, με διαγνώσεις που δεν σχετίζονταν με κακοήθειες, κι όμως κατά τη διάρκεια της παραμονής τους τους χορηγήθηκαν χημειοθεραπείες. Το γεγονός αυτό εγείρει ισχυρές ενδείξεις για υποβολή ανακριβών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ με σκοπό την παράνομη είσπραξη αποζημιώσεων νοσηλείας.

Υποστελέχωση και ανύπαρκτη ΜΕΘ

Πέραν του ογκολογικού, η κλινική λειτουργούσε υπό καθεστώς γενικευμένης αυθαιρεσίας:

Απουσία ΜΕΘ : Δεν διέθετε σε λειτουργία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, παρά το γεγονός ότι ήταν υποχρεωτική βάσει της δυναμικότητας της άδειάς της.

: Δεν διέθετε σε λειτουργία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, παρά το γεγονός ότι ήταν υποχρεωτική βάσει της δυναμικότητας της άδειάς της. Έλλειψη προσωπικού : Παρουσίαζε δραματικές ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ απουσίαζαν εντελώς βασικές και προαπαιτούμενες ειδικότητες, όπως αυτή του Ακτινοδιαγνώστη.

: Παρουσίαζε δραματικές ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ απουσίαζαν εντελώς βασικές και προαπαιτούμενες ειδικότητες, όπως αυτή του Ακτινοδιαγνώστη. Μαύρη/Αδήλωτη εργασία: Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των τμημάτων δεν απασχολούνταν με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας, ενώ με τους υπόλοιπους γιατρούς δεν υπήρχαν καν έγγραφες συμβάσεις.

Σκιές στους ελέγχους των αρχών και καθυστερήσεις

Η υπόθεση λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις από τη στάση των τοπικών αρμόδιων φορέων. Αν και η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου της Περιφέρειας είχε διαπιστώσει από το 2025 τη σοβαρή υποστελέχωση της κλινικής και είχε εισηγηθεί την οριστική διακοπή λειτουργίας και την αφαίρεση της άδειας, «παρέβλεψε» πλήρως να καταγράψει στην έκθεσή της την ύπαρξη του παράνομου Ογκολογικού Τμήματος, τη διαφήμισή του, αλλά και την απουσία της ΜΕΘ.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, παρά το γεγονός ότι από τις αρχές του 2026 είχε ανακληθεί η Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας της κλινικής και υπήρχε εισήγηση για «λουκέτο», δεν προέβη στην οριστική διακοπή της λειτουργίας της, γεγονός που οδήγησε στην αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών για τα εμπλεκόμενα στελέχη.

Παρεμβαίνει ο Εισαγγελέας

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας: