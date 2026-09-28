Ισπανία: Παραίτηση στη Θέουτα μετά την άφιξη 72.000 μεταναστών – «Απειλούσαν εμένα και την οικογένειά μου»

Την παραίτησή του υπέβαλε ο εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, έπειτα από εβδομάδες έντονης πολιτικής και κοινωνικής πίεσης για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης που ξέσπασε στα τέλη Ιουλίου.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Τριάνο επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους, περιγράφοντας ωστόσο μια κατάσταση που, όπως είπε, είχε γίνει αφόρητη για τον ίδιο και την οικογένειά του, με προσβολές, απειλές και ακόμη και την εμφάνιση κηδειόσημου έξω από το γραφείο του.

Η κρίση στη Θέουτα είχε ξεσπάσει όταν περισσότεροι από 72.000 μετανάστες έφτασαν από το Μαρόκο, προκαλώντας τεράστια πίεση στις δομές υποδοχής και αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση στην Ισπανία για τη μεταναστευτική πολιτική και τη φύλαξη ενός από τα μόλις δύο χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αφρική.

«Η οικογένειά μου δεν το αξίζει»

Ο Τριάνο, ο οποίος είχε την ευθύνη του συντονισμού ανάμεσα στην κυβέρνηση της Θέουτα, τις ισπανικές κρατικές υπηρεσίες και τις δυνάμεις ασφαλείας, υπεραμύνθηκε των χειρισμών του κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι μετά τα γεγονότα βρέθηκε αντιμέτωπος με μια εκστρατεία παρενόχλησης που στρεφόταν όχι μόνο εναντίον του αλλά και εναντίον της οικογένειάς του.

«Η οικογένειά μου δεν το αξίζει να μείνω περισσότερο», δήλωσε, αναφερόμενος στις προσβολές και στις απειλές που, όπως είπε, δέχθηκε.

Μεταξύ των περιστατικών που περιέγραψε ήταν και η τοποθέτηση ενός κηδειόσημου έξω από το γραφείο του, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, κατέδειξε την ένταση που είχε δημιουργηθεί γύρω από το πρόσωπό του.

Υποστηρίζει ότι δεν είχε επιχειρησιακό έλεγχο των συνόρων

Ο παραιτηθείς εκπρόσωπος τόνισε επίσης ότι η κυβερνητική αντιπροσωπεία στη Θέουτα δεν είχε τον επιχειρησιακό έλεγχο των συνόρων ούτε των δυνάμεων ασφαλείας.

Υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπήρχαν εκ των προτέρων πληροφορίες που να προειδοποιούν πως τόσο μεγάλος αριθμός μεταναστών επρόκειτο να περάσει στον ισπανικό θύλακα.

Η κυβέρνηση της Μαδρίτης έχει επίσης δηλώσει επανειλημμένα ότι, παρότι είχαν υπάρξει προειδοποιήσεις για πιθανές διελεύσεις των συνόρων, τίποτα δεν προμήνυε εισροή της κλίμακας που τελικά καταγράφηκε.

Χιλιάδες παραμένουν ακόμη στη Θέουτα

Οι περισσότεροι από τους μετανάστες που είχαν περάσει στη Θέουτα αποχώρησαν στη συνέχεια, ωστόσο χιλιάδες παρέμειναν στον αυτοδιοικούμενο θύλακα.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ επιχειρεί έκτοτε να περιορίσει τον πολιτικό αντίκτυπο της κρίσης, καθώς το μεταναστευτικό έχει μετατραπεί σε ένα από τα πλέον πιεστικά ζητήματα για τη Μαδρίτη.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Cope, ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Άνχελ Βίκτορ Τόρες εκτίμησε ότι έως και 3.500 μετανάστες εξακολουθούν να βρίσκονται στη Θέουτα εκτός των επίσημων εγκαταστάσεων υποδοχής.

Έρευνα από το Ανώτατο Δικαστήριο

Την ίδια ώρα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας διερευνά τα γεγονότα που συνδέονται με τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να καταθέσει ο πρώην προσωπάρχης του Τριάνο, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν μαζικά τα σύνορα του ισπανικού θύλακα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.