Συναγερμός στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ ύστερα από απειλή για βόμβα

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ ύστερα από απειλή για βόμβα, ενώ εστάλη οδηγία στους φοιτητές να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ η Αστυνομική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε απειλή για βόμβα στο Memorial Hall το πρωί της Δευτέρας (28/9).

Το Πανεπιστήμιο απέστειλε ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης γύρω στις 8:45 π.μ. (τοπική ώρα), δίνοντας εντολή στους φοιτητές, που βρίσκονται κοντά στο Memorial Hall, να παραμείνουν στο σημείο, όπου βρίσκονται, και καλώντας τους υπόλοιπους να αποφύγουν την περιοχή μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Η ειδοποίηση ανέφερε: «Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών επιβολής του νόμου στο σημείο. Περιμένετε για περαιτέρω οδηγίες από τους υπευθύνους του πανεπιστημίου».

Η υπηρεσία μεταφοράς (shuttle) κοντά στο κτίριο διακόπηκε και ζητήθηκε από τους φοιτητές να αποφύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή, σύμφωνα με δύο φοιτητές που επέβαιναν στο λεωφορείο.

Η αστυνομική υπηρεσία ήρε την οδηγία παραμονής σε ασφαλές μέρος γύρω στις 9:20 π.μ. τοπική ώρα.

Το Memorial Hall, όπου στεγάζεται το Sanders Theatre, είναι μία από τις μεγαλύτερες αίθουσες διαλέξεων του Χάρβαρντ.