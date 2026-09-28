Επιθέσεις στο Κίεβο: «Καθαρή τρομοκρατία από τη Ρωσία» λέει ο δήμαρχος – «Κάθε Ουκρανός αποτελεί στόχο του εχθρού»

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Για «καθαρή τρομοκρατία» έκανε λόγο ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, μετά το νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στην ουκρανική πρωτεύουσα, που συνεχίζονται σχεδόν αδιάκοπα τις τελευταίες ημέρες.

Όπως δήλωσε, η Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανίας, ένα από τα σημαντικά κτίρια του κέντρου του Κιέβου, χτυπήθηκε τη Δευτέρα, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

«Η τρομοκρατία συνεχίζεται. Για περισσότερο από μία εβδομάδα, η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται στο Κίεβο, διαταράσσοντας την κανονική ζωή στην πόλη και καταστρέφοντας κτίρια», ανέφερε ο Κλίτσκο, σύμφωνα με το Sky News.

A Russian strike hit a multi-story medical facility in central Kyiv. Another attack on Kyiv’s center in broad daylight. ❗️In total, at least 19 people, including three children, were injured in Kyiv today. One woman was killed, and six people — including two children — were… pic.twitter.com/Uti5ZxRilZ — Dmytro Lubinets (@lubinetzs) September 28, 2026

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί, σημειώνοντας πως «οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται» και ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να εντοπιστούν ακόμη περισσότεροι νεκροί ή τραυματίες.

🚨 BREAKING: A Russian strike hit the Dobrobut medical center in central Kyiv. Video shows first responders saving people from the burning hospital as rescue operations continue. pic.twitter.com/W7yEuUbSxd — UNITED24 Media (@United24media) September 28, 2026

«Αυτό είναι καθαρή τρομοκρατία από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Δεν κάνει διάκριση μεταξύ κατοικιών και ιστορικών κτιρίων. Κάθε Ουκρανός αποτελεί στόχο του εχθρού», δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου.

Ένας νεκρός και 19 τραυματίες στις επιθέσεις της Δευτέρας

Υπενθυμίζεται ότι οι ρωσικές επιθέσεις με drones συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στο Κίεβο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που είχε μεταδώσει το Kyiv Independent, μία γυναίκα σκοτώθηκε και 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τρία παιδιά.

Ρωσικά drones έπληξαν μη οικιστικά κτίρια στις περιοχές Ομπολόνσκι, Νταρνίτσκι και Σεβτσενκίβσκι, ενώ στο κέντρο της πόλης ξέσπασε φωτιά στο κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών.

BREAKING: The National Academy of Sciences is on fire in central Kyiv. Fatalities and wounded have been reported. The building is destroyed. Video via @5channel pic.twitter.com/8IrAK70ZCK — Visegrád 24 (@visegrad24) September 28, 2026

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ανθρώπους να βρίσκονται στα παράθυρα του κτιρίου ενώ πυκνοί καπνοί έβγαιναν από το εσωτερικό του. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι οι διασώστες ερευνούσαν το κτίριο για ανθρώπους που ενδεχομένως παρέμεναν εγκλωβισμένοι.

Αργότερα, νέο πλήγμα σημειώθηκε σε ιατρικό κέντρο της ιδιωτικής εταιρείας Dobrobut στο κέντρο του Κιέβου, με το κτίριο να τυλίγεται στις φλόγες. Το ιατρικό κέντρο βρίσκεται απέναντι από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουκρανίας και σε μικρή απόσταση από το εθνικό στάδιο.

Εννέα ώρες συναγερμού στο Κίεβο

Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν πάνω από το κέντρο της πρωτεύουσας, ενώ ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής διήρκεσε περίπου εννέα ώρες.

Καπνοί ήταν ορατοί από πολλά σημεία του κέντρου, ενώ διασώστες και ασθενοφόρα επιχειρούσαν στις πληγείσες περιοχές.

The National Academy of Sciences of Ukraine is one of our country’s central institutions of scientific research, bringing together generations of Ukrainian researchers. Today, its building in the heart of Kyiv was hit by a Russian strike. A rescue operation is ongoing. Russia… pic.twitter.com/PZftUUlDdZ — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) September 28, 2026

Στην πόλη Μπρόβαρι, ανατολικά του Κιέβου, ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη προκάλεσε και μικρή διαρροή αμμωνίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα στην αγορά τροφίμων Στολίτσνι, λίγο έξω από την ουκρανική πρωτεύουσα, όπου ξέσπασε μεγάλη φωτιά.