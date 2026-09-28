Επιθέσεις στο Κίεβο: «Καθαρή τρομοκρατία από τη Ρωσία» λέει ο δήμαρχος – «Κάθε Ουκρανός αποτελεί στόχο του εχθρού»

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, χαρακτήρισε τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα ως «καθαρή τρομοκρατία», δηλώνοντας ότι «κάθε Ουκρανός αποτελεί στόχο του εχθρού». Οι επιθέσεις της Δευτέρας είχαν ως αποτέλεσμα έναν νεκρό και 19 τραυματίες, πλήττοντας σημαντικά κτίρια όπως η Εθνική Ακαδημία Επιστημών και ένα ιατρικό κέντρο.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters/AP
Φωτογραφία: Reuters/AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο για «καθαρή τρομοκρατία από τη Ρωσική Ομοσπονδία» μετά το νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων, τονίζοντας ότι «κάθε Ουκρανός αποτελεί στόχο του εχθρού».
  • Ένας νεκρός και 19 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά, είναι ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων της Δευτέρας, που έπληξαν την Εθνική Ακαδημία Επιστημών και ένα ιατρικό κέντρο στο Κίεβο.
  • Ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής διήρκεσε περίπου εννέα ώρες στο Κίεβο, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη στις πληγείσες περιοχές.

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Για «καθαρή τρομοκρατία» έκανε λόγο ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, μετά το νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στην ουκρανική πρωτεύουσα, που συνεχίζονται σχεδόν αδιάκοπα τις τελευταίες ημέρες.

Όπως δήλωσε, η Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανίας, ένα από τα σημαντικά κτίρια του κέντρου του Κιέβου, χτυπήθηκε τη Δευτέρα, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Φωτογραφία: Reuters/AP
Φωτογραφία: Reuters/AP

«Η τρομοκρατία συνεχίζεται. Για περισσότερο από μία εβδομάδα, η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται στο Κίεβο, διαταράσσοντας την κανονική ζωή στην πόλη και καταστρέφοντας κτίρια», ανέφερε ο Κλίτσκο, σύμφωνα με το Sky News.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί, σημειώνοντας πως «οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται» και ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να εντοπιστούν ακόμη περισσότεροι νεκροί ή τραυματίες.

«Αυτό είναι καθαρή τρομοκρατία από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Δεν κάνει διάκριση μεταξύ κατοικιών και ιστορικών κτιρίων. Κάθε Ουκρανός αποτελεί στόχο του εχθρού», δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου.

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters

Ένας νεκρός και 19 τραυματίες στις επιθέσεις της Δευτέρας

Υπενθυμίζεται ότι οι ρωσικές επιθέσεις με drones συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στο Κίεβο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που είχε μεταδώσει το Kyiv Independent, μία γυναίκα σκοτώθηκε και 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τρία παιδιά.

Ρωσικά drones έπληξαν μη οικιστικά κτίρια στις περιοχές Ομπολόνσκι, Νταρνίτσκι και Σεβτσενκίβσκι, ενώ στο κέντρο της πόλης ξέσπασε φωτιά στο κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ανθρώπους να βρίσκονται στα παράθυρα του κτιρίου ενώ πυκνοί καπνοί έβγαιναν από το εσωτερικό του. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι οι διασώστες ερευνούσαν το κτίριο για ανθρώπους που ενδεχομένως παρέμεναν εγκλωβισμένοι.

Αργότερα, νέο πλήγμα σημειώθηκε σε ιατρικό κέντρο της ιδιωτικής εταιρείας Dobrobut στο κέντρο του Κιέβου, με το κτίριο να τυλίγεται στις φλόγες. Το ιατρικό κέντρο βρίσκεται απέναντι από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουκρανίας και σε μικρή απόσταση από το εθνικό στάδιο.

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters

Εννέα ώρες συναγερμού στο Κίεβο

Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν πάνω από το κέντρο της πρωτεύουσας, ενώ ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής διήρκεσε περίπου εννέα ώρες.

Καπνοί ήταν ορατοί από πολλά σημεία του κέντρου, ενώ διασώστες και ασθενοφόρα επιχειρούσαν στις πληγείσες περιοχές.

Στην πόλη Μπρόβαρι, ανατολικά του Κιέβου, ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη προκάλεσε και μικρή διαρροή αμμωνίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα στην αγορά τροφίμων Στολίτσνι, λίγο έξω από την ουκρανική πρωτεύουσα, όπου ξέσπασε μεγάλη φωτιά.

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