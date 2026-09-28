Γιάννης Μποσταντζόγλου: «Δεν βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις – Ούτε στα πρωτότυπα πολλές φορές»

Τον λόγο που δεν βλέπει τον εαυτό του στις επαναλήψεις, και πολλές φορές ακόμα και όταν κάτι κυκλοφορεί για πρώτη φορά, εξήγησε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Happy Day», η οποία προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «είναι ναρκισσιστικό, μου φαίνεται και λίγο ξιπασμένο».

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Μποσταντζόγλου, του οποίου το μεγάλο υποκριτικό ταλέντο μέρος του κόσμου έχει απολαύσει μέσα από ταινίες και σειρές, ρωτήθηκε στη διάρκεια της συνέντευξης αν βλέπει τον εαυτό του στις επαναλήψεις.

Ο αγαπημένος ηθοποιός απάντησε με ειλικρίνεια: «Όχι, δεν βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις. Ούτε στα πρωτότυπα πολλές φορές».

Συνεχίζοντας, ο Γιάννης Μποσταντζόγλου εξήγησε πως: «Δεν ξέρω, στην αρχή τα έβλεπα ως νέος, λειτουργεί λίγο και η ματαιοδοξία, “θα βγω στο γυαλί, θα κάνω”. Μετά βαρέθηκα. Τι, τον εαυτό μου δεν ξέρω; Ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Τι να με βλέπω, είναι ναρκισσιστικό, μου φαίνεται και λίγο ξιπασμένο. Εμένα».