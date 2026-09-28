Μελέτης Ηλίας: «Στο πρώτο παιδί δεν μπορείς να διανοηθείς τι τρέλα μας έπιανε – Το δεύτερο στον αυτόματο»

Για το άγχος που έχουν οι γονείς όταν έρχεται στη ζωή το πρώτο παιδί τους, μίλησε ο Μελέτης Ηλίας στη συνέντευξή του με την Κατερίνα Καινούργιου. Ο αγαπημένος ηθοποιός, ο οποίος έχει λατρευτεί από το κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο «Σόι Σου», αναφέρθηκε και στη διαφορά που υπάρχει σε σχέση με το δεύτερο μωρό.

Μιλώντας με την Κατερίνα Καινούργιου, ο Μελέτης Ηλίας εξομολογήθηκε πως: «Στο πρώτο παιδί, τώρα η κόρη μου είναι 16 ετών, δεν μπορείς να διανοηθείς τι τρέλα μας έπιανε για το καθετί. Μην φάει ζάχαρη, μην γυρίσει τούμπα, μην αναπνέει λίγο περίεργα, “αναπνέει; Μήπως είναι τώρα κάποια άπνοια;”».

«Το δεύτερο στον αυτόματο. Έτρωγε τα γλυκά, τα έπιανε και τα μασούλαγε. Δεν μας ενδιέφερε, μια χαρά. Είναι το άγχος της πρώτης φοράς, που υπάρχει μία ολόκληρη θεωρία από πίσω, το ότι γίνεσαι πρώτη φορά γονέας και σε πιάνει ένα άγχος, λίγο παραπάνω απ’ ό,τι θα έπρεπε», συνέχισε ο καλλιτέχνης.

Επιπλέον, ο ηθοποιός είπε: «Που νομίζω ότι το σωστό, είναι στο δεύτερο. Που είσαι πιο χαλαρός, πιο έμπειρος, αλλά και πιο έτσι όπως πρέπει να είναι η φύση. Δηλαδή το αφήνεις και λίγο το παιδί να μεγαλώσει έτσι όπως πρέπει. Το άλλο είναι πολύ υπερπροστατευτικό».