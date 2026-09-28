Τουρκία: Αυτοκτόνησε συνταξιούχος αστυνομικός σε διαδήλωση – «Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα» – ΒΙΝΤΕΟ

Μια τραγική και συμβολική χειρονομία απελπισίας σημάδεψε τις κινητοποιήσεις των συνταξιούχων στην Τουρκία την Παρασκευή, φέρνοντας στο φως το δράμα εκατομμυρίων πολιτών που αδυνατούν να επιβιώσουν εν μέσω της οξείας οικονομικής κρίσης στη χώρα.

Στην Άγκυρα, έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο, ένας απόστρατος αστυνομικός έδωσε τέλος στη ζωή του αυτοπυροβολούμενος με το όπλο που έφερε μαζί του, μπροστά στα μάτια των συγκεντρωμένων διαδηλωτών. Δευτερόλεπτα πριν από την πράξη του, ο αυτόχειρας φώναξε γεμάτος απόγνωση τη φράση: «Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα!».

Το χρονικό της τραγωδίας και το μήνυμα στα social media

Ο άτυχος άνδρας, ταυτοποιημένος ως Αλί Σ., είχε φροντίσει λίγο πριν από την κινητοποίηση να στείλει το δικό του μήνυμα, καλώντας τους συμπολίτες του να δώσουν δυναμικό «παρών» στις διαδηλώσεις. Σε δραματική ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραφε: «Αν δεν είσαι εκεί, ένα άτομο θα λείπει. Μην λες: “Τι διαφορά θα έχει αν δεν έρθω;”. Υπάρχει δύναμη στην ενότητα. Θεέ μου, ακούς τις κραυγές μέσα μας. Είθε το κράτος μας και αυτοί που μας κυβερνούν να τις ακούσουν επίσης».

Η έκκλησή του μετατράπηκε τελικά στον θλιβερό επίλογο της ίδιας του της ζωής, την ώρα που ενώσεις συνταξιούχων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είχαν κατακλύσει τον περιβάλλοντα χώρο του ανώτατου δικαστηρίου.

«Ζητάμε τα δικαιώματά μας, όχι φιλανθρωπία»

Το βαρύ αυτό περιστατικό σημειώθηκε στο πλαίσιο ταυτόχρονων διαμαρτυριών σε ολόκληρη την Τουρκία, με κύριο αίτημα την οριζόντια αύξηση των συντάξεων. Η κοινωνική οργή ξεχειλίζει, καθώς οι μηνιαίες αποδοχές της πλειονότητας των συνταξιούχων έχουν πλέον υποχωρήσει δραματικά κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας και της πείνας.

Με συνθήματα όπως: «Ζητάμε τα δικαιώματά μας, όχι φιλανθρωπία», οι διαδηλωτές καταγγέλλουν ότι η κυβερνητική πολιτική τους έχει οδηγήσει στην εξαθλίωση, αδυνατώντας να καλύψουν ακόμη και τις βασικότερες βιοτικές τους ανάγκες. Η αυτοκτονία του απόστρατου αστυνομικού προσδίδει πλέον δραματική τροπή στην αμφισβήτηση των οικονομικών επιλογών της Άγκυρας, καθιστώντας την κραυγή των συνταξιούχων κεντρικό πολιτικό ζήτημα.