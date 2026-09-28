Επιμένει ο Φαραντούρης για Σδούκου: «Ο,τι είπα ισχύει στο ακέραιο – Ασχολούμαι με σοβαρά πράγματα»

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O ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Φαραντούρης βρέθηκε καλεσμένος σήμερα το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή όπου αναφέρθηκε στην αντιπαράθεση που είχε με την εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, όπως όμως και στη δήλωσή του περί «χαριεντίσματος με υπουργούς».

«Αν διαβάζατε καλύτερα την απάντησή μου, θα ήσασταν και καλύτερα ενημερωμένοι. Έχει κλείσει το θέμα. Ό,τι έχω πει είναι ακέραιο», είπε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Σημείωσε πως για τον ίδιο το θέμα θεωρείται λήξαν, ενώ επέμεινε στη θέση που διατύπωσε για την κ. Σδούκου.

«Έχει κλείσει το θέμα, ό,τι είπα ισχύει στο ακέραιο, ασχολούμαι με τα σοβαρά πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά για τη φράση του περί «χαριεντίσματος».

«Όσο και να με προκαλείτε, δεν πρόκειται να διολισθήσω σε αυτά που λέτε», πρόσθεσε, καλώντας όσους αναφέρονται στην υπόθεση να ανατρέξουν στην αρχική του απάντηση.

Κλείνοντας, ο κ. Φαραντούρης έστρεψε τη συζήτηση στα ζητήματα της καθημερινότητας, λέγοντας:

«Ασχοληθείτε με τα σοβαρά που απασχολούν την τσέπη του κόσμου».

Το χρονικό της αντιπαράθεσης

Όλα ξεκίνησαν όταν σε τηλεοπτική εκπομπή του OPEN στις 21 Σεπτεμβρίου η Αλεξάνδρα Σδούκου επιτέθηκε στον Νικόλα Φαραντούρη λέγοντας πως προτού βρεθεί στο ΠΑΣΟΚ «χαριεντιζόταν» με την Μαρία Καρυστιανού, η οποία πλέον «τάσσεται ανοικτά υπέρ της κβαντικής ιατρικής», αλλά τελικά ο ίδιος κατέληξε στο ΠΑΣΟΚ.

Για «χυδαιότητα» έκανε λόγο από την πλευρά του ο Νικόλας Φαραντούρης και συνέχισε λέγοντας:

«Η κ. Σδούκου έχει πιάσει πάτο και λυπούμαι για την ίδια, η οποία προσπαθεί σε δημόσια θέα να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα με απίστευτους χαρακτηρισμούς, που δεν την τιμούν ούτε αυτήν, ούτε την ιδιότητά της, ούτε το κόμμα που εκπροσωπεί […]. Αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με τσαρλατάνους, οι οποίοι αποκαλύπτεται ότι ούτε άδειες είχαν, ότι έκρυβαν τα μηχανήματα στα μπαλκόνια, έχουν δεχθεί τηλεφωνήματα, έχουν κοινωνικές και ιατρικές σχέσεις με κυβερνητικά στελέχη […] Όλος αυτός ο κύκλος δραστηριότητας που παραμένει ανέλεγκτος με επιλογή κυβερνητική, διότι αποδείχθηκε ότι είτε από δόλο, είτε από αμέλεια ότι το Σώμα (σ.σ. Επιθεωρητών Υγείας) που υπήχθη στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας δεν λειτούργησε».

Τότε, η κ. Σδούκου παρατήρησε:

«Εσείς θα ήσασταν με τους τσαρλατάνους και αυτούς που μιλούν για κβαντική ιατρική», για να συνεχίσει ο Νικόλας Φαραντούρης:

«Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Κι όταν εγώ έδινα μάχη ως διευθυντής των νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 2009 έως το 2019 εσείς χαριεντιζόσασταν με υπουργούς. Λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε εμένα. Δεν πρόκειται να σας επιτρέψω τέτοια διολίσθηση».

Μετά το λεκτικό επεισόδιο η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας έσπευσε με γραπτή δήλωσή της να κατηγορήσει τον κ. Φαραντούρη ότι της καταφέρθηκε με «υποτιμητικό και σεξιστικό τρόπο που αναπαράγει τα χειρότερα στερεότυπα και τις νοοτροπίες που ανήκουν στο μακρινό παρελθόν». Η ίδια ζήτησε, μάλιστα, την παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Υπενθυμίζεται ότι η Νάντια Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ πήρε αποστάσεις από τον κ. Φαραντούρη λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «δεν μπορείς να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες χαριεντίζεσαι με υπουργούς”» και πρόσθεσε ότι «έχει υπονοούμενα, τα οποία όλες οι γυναίκες υφιστάμεθα, άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή».