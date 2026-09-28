Κανέλλη στον Realfm 97,8: Ο κόσμος θα ξεπαγιάσει φέτος – Μόνο το ΚΚΕ θα του πει ποιος πλουτίζει που θα γίνει το σπίτι του Βόρειος Πόλος

Συνέντευξη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8 παραχώρησε η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη, αναφερόμενη, μεταξύ άλλων, στην ενεργειακή κρίση, τις δηλώσεις στελεχών της ΝΔ που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, την επανεμφάνιση Κασιδιάρη και το πολιτικό σκηνικό στον δρόμο προς τις εκλογές.

Με αφορμή τη νίκη της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στη Γερμανία καθώς και το προκλητικό δημοσίευμα της Bild που έκανε λόγο για «ποδοσφαιρικό νάνο» , ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα δεν είναι μικρή χώρα, έχει ένα τεράστιο λαό. Οι Έλληνες μπορούν να αντιμετωπίσουν τους Γερμανούς, που σημαίνει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει και το ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι κανένας δεν θα μπορέσει να τους βάλει να πολεμήσουν για ξένα συμφέροντα. Γιατί οι Έλληνες έχουν ένα καλό, ξέρουν να παίζουν και το παίζω πάει με την παιδεία. Πιστεύω ότι η νίκη της Ελλάδας, ύστερα από 11 αναμετρήσεις, είναι κάτι πολύ σημαντικό και κάτι που έφερε χαρά σε πολύ κόσμο».

«Από ποια πλευρά είναι νάνος η χώρα που σήκωσε κεφάλι στο ναζισμό και στο φασισμό; Η χώρα που αυτή τη στιγμή σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει στείλει τους ναζί στον έξω από εδώ σε σχέση με άλλες χώρες; Δεν επελαύνει καμία Λεπέν στην Ελλάδα» διερωτήθηκε η κ. Κανέλλη.

Τι είπε για την επανεμφάνιση Κασιδιάρη

Ερωτηθείσα για την επανεμφάνιση του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκισή του και ένα ποσοστό περίπου 20% που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, να βρίσκεται δεξιά της ΝΔ, σχολίασε: «Ένας καταδικασμένος που βγαίνει τώρα και θέλει να επιπλεύσει. Δεν μετράνε αυτά, δεν μέτρησαν τον καιρό της δόξας τους. Έχει χυθεί αίμα για να μην μετράνε. Έχουν βάψει τα χέρια τους με αίμα και δεν μπορεί να παρουσιάζεται ο ελληνικός λαός σαν βαμπίρ, να θέλει κι άλλους Φύσσες, κι άλλους Λουκμάν, κι άλλα ανοιγμένα κεφάλια. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν γυναίκες που αυτόν τον καιρό -γίνεται τόσος αγώνας – να θέλουν τις δέρνουν δημόσια. Επομένως, τι να φοβηθώ; Το φίδι του ναζισμού είναι αποτέλεσμα του συστήματος – έρχεται, ξαναέρχεται, το βγάζει, το φέρνει, το πλασάρει, το πάει παραπέρα».

Αναφέρθηκε, επίσης, στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή», του οποίου το ταξίδι κορυφώθηκε το Σάββατο με την ολοκλήρωση των κεντρικών τετραήμερων εκδηλώσεών του στην Αθήνα, στο Πάρκο Τρίτση, στο Ίλιον. Μίλησε για το πέρασμα του Φεστιβάλ από όλη τη χώρα και την ανιδιοτελή προσφορά των μελών και φίλων της ΚΝΕ στη διοργάνωσή του, αναδεικνύοντας τη διαφορά με τη βιομηχανία του θεάματος. «Η προσφορά είναι ανιδιοτελής. Η στράτευση είναι ανιδιοτελής» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, η κ. Κανέλλη, αναφέρθηκε στο δημοσίευμα της «Wall Street Journal», κάνοντας λόγο για κυνισμό της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να απαντήσει. «Είμαστε μία χώρα, στην οποία ωμά και κυνικά, συζητάμε, και το αναπαράγουν στα κοινωνικά δίκτυα, κάθε δήλωση του Τραμπ, ο οποίος λέει, γούσταρα τη Βενεζουέλα, έστειλα τον στρατό, έπιασα έναν, τον έβαλα στη φυλακή, βομβαρδίζω όποτε θέλω… Τα ίδια πράγματα στο Ιράν, τα ίδια πράγματα στην Παλαιστίνη».

«Στην ΕΕ έχουν κάνει πολεμικό προϋπολογισμό με ένα σχέδιο μεγάλης σύγκρουσης»

«Η υπόθεση έχει επικοινωνιακά τουλάχιστον ξεφύγει, δεν είναι διαφορετική από αυτό που ήταν πάντα το κεφάλαιο» τόνισε η βουλευτής του ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για πολεμικό προϋπολογισμό που έχει καταρτίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σημειώνοντας ότι την ίδια στιγμή «η αστική τάξη τρίβει τα χέρια της γιατί δεν ξέρει πού να τα βάλει τα λεφτά».

«Έχουν κάνει πολεμικό προϋπολογισμό με ένα σχέδιο μεγάλης σύγκρουσης -αυτό που θα λέγαμε άνετα γενικευμένο πόλεμο μέχρι το 2030. Στηρίζοντας δικτάτορες, δικτατορίσκους, καθεστώτα και όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας. Κι έρχονται και οι Έλληνες πολιτικοί και λένε “οι εμείς οι αυτοί”, για να κάνουμε τη χρωματική παραλλαγή. Αυτά είναι και ένα κομμάτι μικροαστικής ανεκδοτολογίας πέριξ του προεκλογικού κλίματος» συνέχισε η κ. Κανέλλη.

Οι εκλογές και η επόμενη μέρα

Ερωτηθείσα τι βλέπει στην πορεία προς τις εκλογές και για την επόμενη μέρα, απάντησε: «Ένα γερό ΚΚΕ γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει και σκέφτεται. Έχει το ελάττωμα να σκέφτεται που έλεγε και ο Μπρεχτ και ήταν και το σύνθημά μας στο φεστιβάλ. Κάποια στιγμή στις κρίσιμες καταστάσεις σκέφτεται ο άνθρωπος. Βλέπει, ξέρει. Ξέρει και ποιοι κυβέρνησαν και πώς δεν κυβέρνησαν, ξέρει ότι δεν μπορεί να πει ότι κάποιος είναι αντισυστημικός».

«Ποιος θα είναι αντισυστημικός; Οι Σπαρτιάτες, οι Έλληνες, ο Τσίπρας, η Ελπίδα, η Πλεύση; Είναι αντισυστημικοί; Πιο συστημικοί, κόβεις τις φλέβες σου. Όλοι είναι συστημικοί, γιατί είναι όλοι μέσα σε αυτό το καπιταλιστικό σύστημα της ξεσαλωμένης ελεύθερης αγοράς, της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και οι μόνοι που στεκόμαστε απέναντι σε αυτή τη φάση, ιδεολογικά, έμπρακτα, σταθερά και με συνέπεια, 108 χρόνια τώρα, είναι το ΚΚΕ» συμπλήρωσε.

«Εμείς είμαστε στο δρόμο ενόψει Ρούμπιο. Θα έρθει εδώ και θα προσπαθήσει να εφαρμόσει εκβιασμούς και μεθόδους, κάτι ανάμεσα στο εμπάργκο της Κούβας, στους βομβαρδισμούς στον Ιράν και στην τελευταία αποχώρηση στρατιώτη από τον Ιράκ, η οποία έγινε αυτές τις μέρες. Καταφέρνουν να φύγουν από τον Ιράκ με την ουρά στα σκέλια και σιωπηλά, να μην τους δει κανένας. Δεν φεύγουν ούτε όπως έφυγαν από το Βιετνάμ, ούτε όπως έφυγαν από το Αφγανιστάν, ούτε όπως έφυγαν, από όπου έφυγαν, οι Νατοϊκοί, οι σύμμαχοί τους και οι Αμερικάνοι» τόνισε η Κανέλλη.

«Φέτος ο κόσμος θα ξεπαγιάσει»

Επίσης, η βουλευτής του ΚΚΕ υπογράμμισε ότι φέτος ο κόσμος θα ξεπαγιάσει, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Φυσικό είναι πολλές φορές να του μιλάς για τη Γροιλανδία και να σκέφτεται ότι το σπίτι του φέτος θα είναι Γροιλανδία. Μόνο εμείς θα του πούμε γιατί θα είναι Γροιλανδία το σπίτι του φέτος, ποιος πλουτίζει που θα γίνει το σπίτι του Βόρειος Πόλος, που δεν θα έχει ζεσταθεί το κοκαλάκι του και θα ξεπαγιάσει.

Ο κόσμος θα κλειστεί μέσα, γιατί με 2,5 ευρώ τη βενζίνη, δεν βλέπω κανέναν να κάνει βόλτες το Σαββατοκύριακο. Και όταν λέμε θα ξεπαγιάσει στο σπίτι του, ξεχνάμε ότι θα ξεπαγιάσει, πιθανόν, και στο νοσοκομείο, θα ξεπαγιάσει και στο σχολείο, θα ξεπαγιάσει και στο 8ωρο, 10ωρο, 13ωρο που δουλεύει».

Τι είπε για τις δηλώσεις στελεχών της ΝΔ

Τέλος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις που έχουν κάνει τις τελευταίες μέρες μια σειρά στελέχη και βουλευτές της ΝΔ, η Λιάνη Κανέλλη είπε, μεταξύ άλλων, πως είναι αποθρασυμένοι και την ίδια ώρα σε πανικό. «Υπάρχει αντίσταση από κάτω, είτε τους αρέσει, είτε όχι. Υπάρχει αντίσταση και η αντίσταση δεν είναι τα πρόσωπα. Αντίσταση είναι το σύστημα και αυτό που εκπροσωπεί. Και το σύστημα λέγεται καπιταλιστικό και δεν είναι ένα αφηρημένο. Λέγεται καπιταλιστικό και σημαίνει ότι τα κέρδη, όχι απλώς είναι πάνω από τους ανθρώπους, εκμηδενίζουν τους ανθρώπους, ως διαδικασία», είπε.

«Υπάρχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν λεφτά από τη δυστυχία των άλλων, εκμεταλλεύονται τους άλλους μέχρι την τελευταία ρανίδα. Είναι οι ίδιοι που έχουν το θράσος να λένε ότι τέλειωσε ιστορικά, χωρίς να μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι μπούρδα λένε, η αντίληψη ότι πρέπει να λάβει η χώρα τέλος η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Είναι αυτοί που έχουν φτιάξει τα χρηματιστήρια ενέργειας, είναι αυτοί που πουλάνε και αγοράζουν ρύπους, είναι αυτοί που αφήνουν τις βρωμιές τους σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και πίσω τους συντρίμμια γιατί προάγουν δυτικές αξίες και δυτικό πολιτισμό. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει και συνεχίζουν να πραγματοποιούν ανερυθρίαστα επενδύσεις επί του σφαγείου-νεκροταφείου που λέγεται Γάζα και Λωρίδα της Γάζας», πρόσθεσε η Λιάνα Κανέλλη.