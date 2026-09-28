Ισχυρή στήριξη στον κάθετο διάδρομο και στην ενεργειακή συμμαχία Ελλάδας-ΗΠΑ από την κυβέρνηση

«Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ανεκτό», είπε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Δευτέρα (28/9), απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ

«Όπως έχετε διαπιστώσει, όλα αυτά τα χρόνια, δεν συνηθίζω να σχολιάζω δημοσιεύματα, όμως οφείλω να πω και να είμαι σαφής, ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό» είπε συγκεκριμένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ είναι «σήμερα πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Είναι μία στρατηγική σχέση με βάθος, που στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στις κοινές αξίες. Ως προς τον τομέα της ενέργειας, η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ και είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα που αποδεικνύουν την κατεύθυνση που σας ανέφερα. Η ExxonMobil και η Chevron επενδύουν μαζί ελληνικές εταιρείες, στην έρευνα των ενεργειακών πόρων της χώρας, ενώ σε λίγους μήνες προγραμματίζεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από σχεδόν 50 χρόνια. Παράλληλα, ο κάθετος διάδρομος συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών και των ωδεύσεων εφοδιασμού, ένα πολύ σημαντικό έργο, που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και αναβαθμίζει τον ρόλο της στην τροφοδοσία και άλλων τρίτων χωρών. Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται για την ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Δεν εμπλέκεται σε εμπορικούς και επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς».

«Κανένας πολιτικός εκβιασμός. Η Ελλάδα μεγαλώνει σε όλα τα επίπεδα και όλες αυτές οι συμφωνίες γεώτρησης της ExxonMobil, της Chevron, ο κάθετος διάδρομος, είναι συμφωνίες που έχουν ένα τεράστιο ενεργειακό και όχι μόνο αποτύπωμα για την Ελλάδα. Το γεγονός ότι θα έχουμε γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από 50 χρόνια, το γεγονός ότι έρχονται εδώ κολοσσοί, οι δύο μεγαλύτεροι κολοσσοί από τις ΗΠΑ, αυτό από μόνο του, αν δει κανείς και τη συζήτηση για τις νέες θέσεις εργασίας για το πόσο ισχυροποιείται η Ελλάδα σε ενεργειακό επίπεδο, δίνει σε κάποιον να καταλάβει πόσο σημαντικές εξελίξεις είναι για τη χώρα. Προφανώς και ο κάθετος διάδρομος είναι σε αυτές τις μεγάλες κινήσεις, οι οποίες αλλάζουν επίπεδο την Ελλάδα. Ως προς το πρώτο σκέλος, έχω απαντήσει, απάντησα σαφέστατα, για τα περί απειλών και είναι δεδομένο ότι για να δώσω αυτή την απάντηση έκανα και τις επικοινωνίες που έπρεπε να κάνω», είπε ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε άλλη ερώτηση για το θέμα.

«Νομίζω ήμουν σαφέστατος, δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, το είπα. Και έκανα ό,τι κάνω σε όλα τα δημοσιεύματα με την πρώτη ευκαιρία που μου δίνεται όταν με ρωτάτε ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε. Δεν ακολουθήσαμε κάποια διαφορετική πρακτική ούτε μας ζητήθηκε κάτι, στο οποίο δεν απαντήσαμε. Δεν έχω να προσθέσω τίποτε περισσότερο», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.