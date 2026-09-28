Ευρυτανία: Λαθροθήρες σκότωσαν ζαρκάδι και παραλίγο με τα σκάγια να «πετύχουν» διερχόμενο οδηγό

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Ένα άκρως επικίνδυνο περιστατικό λαθροθηρίας που ταυτόχρονα προκαλεί οργή, και ως εκ θαύματος δεν κατέληξε σε τραγωδία με ανθρώπινο θύμα, εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής (27/9/2026) στην Ευρυτανία.

Ασυνείδητοι λαθροθήρες δεν δίστασαν να πυροβολήσουν και να σκοτώσουν προστατευόμενο ζαρκάδι κυριολεκτικά πάνω στο οδόστρωμα, σε σημείο διέλευσης οχημάτων μεταξύ Τόρνου και Προυσού, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο και τη ζωή διερχόμενου πολίτη.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 08:45 το πρωί, ώρα κατά την οποία υπάρχει κίνηση στην περιοχή λόγω των πολλών επισκεπτών, στο συγκεκριμένο μέρος.

«Λίγο περισσότερο να έτρεχα, θα βρισκόμουν στην ακτίνα βολής τους»

Ο οδηγός, εμφανώς αγανακτισμένος, από το πώς γλίτωσε στο παρά πέντε, περιγράφει στο LamiaReport τα δραματικά δευτερόλεπτα:

«Ευτυχώς που είχα ανοιχτό το παράθυρο, γιατί άκουσα τον πρώτο πυροβολισμό και πάτησα αμέσως φρένο. Το περιστατικό εξελίχθηκε στα 5 με 6 μέτρα μπροστά μου! Λίγο περισσότερο να έτρεχα, θα βρισκόμουν και εγώ ακριβώς μέσα στην ακτίνα βολής τους.

Στα δεξιά μου υπάρχει μεγάλος γκρεμός. Αν πετύχαιναν είτε εμένα είτε το αυτοκίνητο, το όχημα θα κατέληγε στη χαράδρα και μετά όλοι θα μιλούσαν για κακιά στιγμή, λάθος χειρισμό ή ακόμα και αυτοκτονία!»

Έγιναν «καπνός» μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία του

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, οι δράστες ήταν παρέα κυνηγών, οι οποίοι αφού έγιναν αντιληπτοί, τράπηκαν άμεσα σε φυγή και εξαφανίστηκαν από την περιοχή.

Ο αυτόπτης μάρτυρας επιχείρησε να επικοινωνήσει άμεσα με το αρμόδιο Δασαρχείο, ωστόσο δεν κατέστη δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία, με αποτέλεσμα να μεταβεί στο τοπικό Αστυνομικό τμήμα, όπου και προχώρησε σε επίσημη καταγγελία για το συμβάν.

«Δυστυχώς το κακό έχει παραγίνει. Γινόμαστε μάρτυρες παράνομου κυνηγιού ζαρκαδιού, το οποίο διεξάγεται ακόμη και μέρα μεσημέρι, δίπλα στον Προυσό και σε δρόμους όπου κινούνται πολίτες και επισκέπτες», σημειώνει αγανακτισμένος ο καταγγέλλων, καταλήγοντας:

«Υπάρχουν νόμοι και σαφή όρια για το κυνήγι. Υπάρχουν θηρεύσιμα είδη, τι τους έφταιξε το ζαρκάδι; Και το σημαντικότερο: οφείλουν να περιορίζονται βαθιά μέσα στο δάσος και να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας πριν θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές», τόνισε έντρομος και εξοργισμένος.