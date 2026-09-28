Λάρισα: Κατάσχεση 4,5 κιλών κάνναβης έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη – Αναζητείται ο οδηγός

Οι αστυνομικές Αρχές στη Λάρισα, συνεχίζουν τη διεξαγωγή ερευνών, για την υπόθεση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, έπειτα από την επεισοδιακή καταδίωξη ύποπτου οχήματος, το βράδυ του Σαββάτου, μεταξύ Λάρισας και Τερψιθέας. Κατασχέθηκαν 4,5 κιλά κάνναβης και συνελήφθη ο 61χρονος ιδιοκτήτης του οχήματος, ενώ ο 47χρονος οδηγός αναζητείται.

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Λάρισα/4.5 κιλά κάνναβη
Πηγή: ΟΠΚΕ Λάρισας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός στη Λάρισα για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών: Κατασχέθηκαν 4,5 κιλά κάνναβης και συνελήφθη ο 61χρονος ιδιοκτήτης του οχήματος, έπειτα από καταδίωξη.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου με κινηματογραφική καταδίωξη, όπου ο 47χρονος οδηγός, εγκατέλειψε το όχημα και διαφεύγει πεζός.
  • Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας εξέδωσε συγχαρητήρια ανακοίνωση για την επιτυχημένη επιχείρηση, τονίζοντας ότι «όταν αφήνουμε τις ειδικές ομάδες της Αστυνομίας, να εργάζονται απερίσπαστες… τα αποτελέσματα είναι άμεσα και εντυπωσιακά».

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών στη Λάρισα, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος εμπλέκεται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

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Σύμφωνα με το Onlarissa.gr. την ίδια στιγμή, στα χέρια της Αστυνομίας, βρίσκεται ήδη ο συνεργός του, στην κατοχή του οποίου –και συγκεκριμένα εντός του οχήματός του– εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 4,5 κιλά χασίς, έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη.

Το χρονικό της καταδίωξης

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (26/9/2026), στη διαδρομή μεταξύ Λάρισας και Τερψιθέας, όταν το ύποπτο όχημα, αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα, για αστυνομικό έλεγχο.

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Ακολούθησε κινηματογραφική καταδίωξη, με τον 47χρονο οδηγό να αναπτύσσει ταχύτητα για να ξεφύγει, εγκαταλείποντας τελικά το αυτοκίνητο, σε δρόμο κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και διαφεύγοντας πεζός.

Ευρήματα και η σύλληψη του ιδιοκτήτη

Κατά την διεξαγωγή της έρευνας που ακολούθησε στο εγκαταλελειμμένο όχημα, οι άνδρες της ΟΠΚΕ, εντόπισαν συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 4,5 κιλά κάνναβης. Επίσης, συνελήφθη ο 61χρονος ιδιοκτήτης του οχήματος, κάτοικος Λάρισας, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση, ενώ ο 47χρονος οδηγός συνεχίζει να παραμένει ασύλληπτος.

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Η αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών

Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας. εξέδωσε συγχαρητήρια ανακοίνωση για την επιτυχημένη επιχείρηση, αναφέροντας τα εξής:

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους συναδέλφους της Ο.Π.Κ.Ε. της Υ.Δ.Ε.Ε. Λάρισας για τη νέα σημαντική επιχειρησιακή τους επιτυχία. Χάρη στον επαγγελματισμό και τη μεθοδικότητά τους, προχώρησαν στη σύλληψη ημεδαπού για κατοχή 4.500 γραμμαρίων κάνναβης.

Το καίριο αυτό χτύπημα κατά της διακίνησης ναρκωτικών επιβεβαιώνει περίτρανα την πάγια θέση της Ένωσής μας: Όταν αφήνουμε τις ειδικές ομάδες της Αστυνομίας να εργάζονται απερίσπαστες στο αντικείμενό τους, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και εντυπωσιακά.

Η απαλλαγή των εξειδικευμένων αυτών μονάδων από πάρεργα αποτελεί μονόδρομο για την ουσιαστική καταπολέμηση της εγκληματικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στην τοπική κοινωνία. Πολλά μπράβο σε όλους τους συναδέλφους».

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