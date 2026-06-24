Μυλοπόταμος: Εντοπίστηκαν 6 χασισοφυτείες έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. – Αναζητούνται οι καλλιεργητές

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών στην Κρήτη, για την ταυτοποίηση των καλλιεργητών που κρύβονται πίσω από έξι φυτείες κάνναβης. Οι Αρχές, εντόπισαν τις καλλιέργειες σε ορεινή και ιδιαίτερα δύσβατη τοποθεσία του Δήμου Μυλοποτάμου, κατά τη διάρκεια στοχευμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Συνολικά, οι αστυνομικοί εντόπισαν και εκρίζωσαν 57 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία βρίσκονταν σε φάση ανάπτυξης, με το ύψος ορισμένων εξ αυτών να αγγίζει ακόμα και τα δύο μέτρα.

Πώς στήθηκε η επιχείρηση της αστυνομίας

Η συντονισμένη παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (24/6/2026), μετά από αξιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών που είχαν στην διάθεσή τους εδώ και καιρό. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις, ανάμεσα στις οποίες:

Η Δίωξη Ναρκωτικών Ρεθύμνου

Η ΟΠΚΕ

Τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου

Οι έξι φυτείες, ήταν προσεκτικά οργανωμένες και κρυμμένες, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Αυτή την ώρα, το Τμήμα Ασφαλείας Ρεθύμνου, διενεργεί την προανάκριση, συλλέγοντας στοιχεία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Πηγή: Nea Kriti