Μυλοπόταμος: Εντοπίστηκαν 6 χασισοφυτείες έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. – Αναζητούνται οι καλλιεργητές

Συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στον Μυλοπόταμο Κρήτης οδήγησε στον εντοπισμό και την εκρίζωση έξι φυτειών κάνναβης σε δύσβατη ορεινή τοποθεσία. Συνολικά, 57 δενδρύλλια κάνναβης, που βρίσκονταν σε φάση ανάπτυξης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση και σύλληψη των καλλιεργητών.

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Οι φυτείες κάνναβης που εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς του Ρεθύμνου
Πηγή: Nea Kriti
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εντοπίστηκαν έξι φυτείες κάνναβης σε ορεινή και ιδιαίτερα δύσβατη τοποθεσία του Δήμου Μυλοποτάμου, κατά τη διάρκεια στοχευμένης αστυνομικής επιχείρησης.- Συνολικά, οι αστυνομικοί εντόπισαν και εκρίζωσαν 57 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία βρίσκονταν σε φάση ανάπτυξης, με το ύψος ορισμένων εξ αυτών να αγγίζει ακόμα και τα δύο μέτρα.- Η συντονισμένη παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, μετά από αξιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών. Το Τμήμα Ασφαλείας Ρεθύμνου διενεργεί την προανάκριση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών στην Κρήτη, για την ταυτοποίηση των καλλιεργητών που κρύβονται πίσω από έξι φυτείες κάνναβης. Οι Αρχές, εντόπισαν τις καλλιέργειες σε ορεινή και ιδιαίτερα δύσβατη τοποθεσία του Δήμου Μυλοποτάμου, κατά τη διάρκεια στοχευμένης αστυνομικής επιχείρησης.

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Συνολικά, οι αστυνομικοί εντόπισαν και εκρίζωσαν 57 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία βρίσκονταν σε φάση ανάπτυξης, με το ύψος ορισμένων εξ αυτών να αγγίζει ακόμα και τα δύο μέτρα.

Πώς στήθηκε η επιχείρηση της αστυνομίας

Η συντονισμένη παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (24/6/2026), μετά από αξιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών που είχαν στην διάθεσή τους εδώ και καιρό. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις, ανάμεσα στις οποίες:

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Η Δίωξη Ναρκωτικών Ρεθύμνου

Η ΟΠΚΕ

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Οι έξι φυτείες, ήταν προσεκτικά οργανωμένες και κρυμμένες, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Αυτή την ώρα, το Τμήμα Ασφαλείας Ρεθύμνου, διενεργεί την προανάκριση, συλλέγοντας στοιχεία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Πηγή: Nea Kriti 

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