Λέσβος: Στη φυλακή ο 52χρονος για τις χασισοφυτείες, ελεύθερος με όρους ο 27χρονος γιος του

Στη φυλακή οδηγείται ο 52χρονος, που συνελήφθη το Σάββατο μαζί με τον γιο του για δυο χασισοφυτείες με συνολικά 126 δενδρύλλια κάνναβης, σε αγροτική περιοχή της Καλλονής, στη Λέσβο.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα και ύστερα από την απολογία τους αποφασίστηκε η προφυλάκιση του 52χρονου, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές με παρόμοιες περιπτώσεις, ενώ ο γιος του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ύστερα από έρευνα εντοπιστήκαν σε δύσβατη ορεινή τοποθεσία στην ευρύτερη περιοχή της Καλλονής Λέσβου δύο οργανωμένες φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης με συνολικά 126 δενδρύλλια.

Οι δύο φυτείες ήταν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, η πρώτη με 73 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 3,5 μέτρα τοποθετημένα σε γλάστρες, αλλά και οκτώ δενδρύλλια κάνναβης εκριζωμένα σε στάδιο αποξήρανσης και διάφορα εργαλεία και αντικείμενα καλλιέργειας. Η δεύτερη εντός περιφραγμένου αγροκτήματος με 44 δενδρύλλια κάνναβης (τύπου skunk), ύψους από 0,8 μέτρα έως 1,5 μέτρα και καλλιεργητικά εργαλεία.

Σε ερεύνα που ακολούθησε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε σπίτι όπου διαμένουν οι συλληφθέντες ημεδαποί, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονική ζυγαριά, 350 ευρώ, τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης και μικροποσότητες χασίς.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης προέκυψε ότι οι συλληφθέντες καλλιεργούσαν κάνναβη με σκοπό τη διάθεση ναρκωτικών ουσιών σε τρίτους έναντι χρηματικής αμοιβής. Σε βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.