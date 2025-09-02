Λέσβος: Στη φυλακή ο 52χρονος για τις χασισοφυτείες, ελεύθερος με όρους ο 27χρονος γιος του

Δήμητρα Κόκκορη

κοινωνία

Λέσβος: Στη φυλακή ο 52χρονος για τις χασισοφυτείες, ελεύθερος με όρους ο 27χρονος γιος του
ΦΩΤΟ αρχείου

Στη φυλακή οδηγείται ο 52χρονος, που συνελήφθη το Σάββατο μαζί με τον γιο του για δυο χασισοφυτείες με συνολικά 126 δενδρύλλια κάνναβης, σε αγροτική περιοχή της Καλλονής, στη Λέσβο.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα και ύστερα από την απολογία τους αποφασίστηκε η προφυλάκιση του 52χρονου, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές με παρόμοιες περιπτώσεις, ενώ ο γιος του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ύστερα από έρευνα εντοπιστήκαν σε δύσβατη ορεινή τοποθεσία στην ευρύτερη περιοχή της Καλλονής Λέσβου δύο οργανωμένες φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης με συνολικά 126 δενδρύλλια.

Οι δύο φυτείες ήταν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, η πρώτη με 73 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 3,5 μέτρα τοποθετημένα σε γλάστρες, αλλά και οκτώ δενδρύλλια κάνναβης εκριζωμένα σε στάδιο αποξήρανσης και διάφορα εργαλεία και αντικείμενα καλλιέργειας. Η δεύτερη εντός περιφραγμένου αγροκτήματος με 44 δενδρύλλια κάνναβης (τύπου skunk), ύψους από 0,8 μέτρα έως 1,5 μέτρα και καλλιεργητικά εργαλεία.

Σε ερεύνα που ακολούθησε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε σπίτι όπου διαμένουν οι συλληφθέντες  ημεδαποί, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονική ζυγαριά, 350 ευρώ, τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης και μικροποσότητες χασίς.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης προέκυψε ότι οι συλληφθέντες καλλιεργούσαν κάνναβη με σκοπό τη διάθεση ναρκωτικών ουσιών σε τρίτους έναντι χρηματικής αμοιβής.  Σε βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη σε νοσοκομεία του Έβρου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Νέα μελέτη αποκαλύπτει για ποιες ειδήσεις προτιμούν να ενημερώνονται οι ναρκισσιστές

ΚΕΠ: Νέες υπηρεσίες διαθέσιμες για τις άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας

Εφορία: Το ChatGPT στη διάθεση των φορολογούμενων – Θα απαντά σε ερωτήσεις και θα λύνει απορίες όλο το 24ωρο

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 5 καρδιές στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:36 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Κηφισίας: Η στιγμή που το αυτοκίνητο τυλίγεται στις φλόγες – Βίντεο ντοκουμέντο

Καρέ καρέ καταγράφεται σε βίντεο η στιγμή που ένα αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες, ενώ κινείτ...
20:07 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Τι αναφέρεται στη δικογραφία για τον Πάνο Καμμένο – «Δεν έχω σχέση» δηλώνει ο πρώην υπουργός

Στην ογκώδη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, φαίνεται ότι υπάρχει και το όν...
20:03 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες αποκαλύψεις για το «πάρτι» με τις παράνομες επιδοτήσεις – 72χρονη έλαβε σχεδόν 1 εκατ. ευρώ με ψευδείς δηλώσεις

Άκρως αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις παράνομες επι...
19:48 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε χώρο επιχείρησης στο Περιστέρι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/9) σε χώρο επιχείρησης στο Περιστέρι. Σύμφωνα με τι...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix