Κορινθία: Εντοπίστηκε χασισοφυτεία-«μαμούθ» με 2.189 δενδρύλλια – 3,3 εκατομμύρια ευρώ η αξία τους – ΦΩΤΟ

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Σημαντικό πλήγμα στην καλλιέργεια κάνναβης στην Κορινθία κατάφερε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από τον εντοπισμό μεγάλης οργανωμένης φυτείας, σε δύσβατη δασική περιοχή του Δήμου Σικυωνίων.

Στο σημείο εντοπίστηκαν συνολικά 2.189 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2,10 μέτρα, τα οποία κατασχέθηκαν από τις αστυνομικές Αρχές. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 27χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει την περιποίηση και την άρδευση της φυτείας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. Κορινθίας και της Ε.Κ.Α.Μ.

Η φυτεία είχε αναπτυχθεί σε ειδικά διαμορφωμένη και εκχερσωμένη έκταση, η οποία είχε επιλεγεί λόγω της φυσικής κάλυψης που προσέφερε το δασικό περιβάλλον. Οι καλλιεργητές είχαν δημιουργήσει υποδομές για την υποστήριξη της δραστηριότητάς τους, αλλά και για τη διαμονή τους στην περιοχή.

Σε βάρος του 27χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άγνωστα μέχρι στιγμής άτομα, τα οποία φέρεται να συμμετείχαν στην υπόθεση.

Οι αστυνομικές Aρχές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα, θα μπορούσε να αποφέρει στους εμπλεκόμενους οικονομικό όφελος που υπολογίζεται περίπου στα 3,3 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά την έρευνα στη φυτεία και στους βοηθητικούς χώρους κατασχέθηκαν:

2.189 δενδρύλλια κάνναβης.

12 κιλά και 876 γραμμάρια κάνναβης.

Αυτοσχέδια αποξηραντήρια.

Δεξαμενή και θερμοκήπιο.

Μηχάνημα-αποξηραντήριο.

Ένα όχημα.

Ένα κινητό τηλέφωνο.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, μεταξύ των οποίων κουζίνα και σκηνές, που χρησιμοποιούνταν για τη διαμονή των καλλιεργητών.

Ο 27χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό, των υπόλοιπων εμπλεκομένων.