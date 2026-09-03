Ιράν: Θύελλα αντιδράσεων για το πολύνεκρο πλήγμα των ΗΠΑ κατά αμάχων σε γαμήλια τελετή – Τι δείχνουν τα θραύσματα του πυραύλου

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Η απότομη κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο Ιράν επαναφέρει στο επίκεντρο το βαρύ τίμημα που πληρώνουν οι άμαχοι, καθώς η Τεχεράνη καταγγέλλει πολύνεκρους βομβαρδισμούς, μεταξύ των οποίων και ένα φονικό πλήγμα σε γαμήλια τελετή.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας του Ιράν, 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 108 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των αμερικανικών επιδρομών σε ολόκληρη τη χώρα το βράδυ της Τρίτης, ενώ σε μεταγενέστερη ενημέρωση το υπουργείο ανέφερε 18 νεκρούς και 142 τραυματίες τις τελευταίες ημέρες.

Από την πλευρά της, η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν –ανάμεσά τους δύο γυναίκες και δύο παιδιά ηλικίας 4 και 16 ετών– και δεκάδες τραυματίστηκαν, όταν πύραυλος έπληξε γαμήλια τελετή σε σπίτι στο Κουχεστάκ, κοντά στις ακτές των Στενών του Ορμούζ.

Ιρανός αξιωματούχος σημείωσε ότι η πλειονότητα των τραυματιών είναι επίσης γυναίκες και παιδιά.

Το χρονικό της επίθεσης στο Κουχεστάκ

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην κωμόπολη Κουχεστάκ, στην περιοχή Σιρίκ του νότου, μία από τις μικρές παραθαλάσσιες πόλεις κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ, του κομβικού σημείου που αποτελεί κεντρικό μέτωπο στον πόλεμο των έξι μηνών.

Το Κουχεστάκ απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη Μινάμπ, όπου περισσότερα από 100 παιδιά σκοτώθηκαν σε αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα σε δημοτικό σχολείο θηλέων στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Τουλάχιστον ένας πύραυλος έπληξε το σπίτι του Αλί Μαλαχί, ενός ψαρά που εκείνη την ώρα γιόρταζε τον γάμο της κόρης του, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο πύραυλος κατέστρεψε ολοσχερώς την οροφή του σπιτιού», δήλωσε ο Μαλαχί σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ένα γειτονικό σπίτι που μοιράζεται την ίδια αυλή επλήγη από άλλον πύραυλο.

Εμπειρογνώμονες δείχνουν αμερικανικό όπλο

Ένας εμπειρογνώμονας όπλων δήλωσε στο Associated Press ότι οι εικόνες από τα θραύσματα των πυρομαχικών που δημοσίευσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ότι επρόκειτο για «αμερικανικό κατευθυνόμενο όπλο εκτοξευόμενο από αέρος».

Ο Ν.Ρ. Τζένζεν-Τζόουνς, διευθυντής της Armament Research Services, αναγνώρισε αρχικά το όπλο ως πύραυλο κρουζ SLAM-ER, έναν πύραυλο εκτοξευόμενο από αέρος του οποίου ο στόχος μπορεί να επανακαθοριστεί εν πτήσει από ανθρώπινο χειριστή.

Ωστόσο, μετά την εξέταση περαιτέρω οπτικού υλικού, δήλωσε ότι ήταν πιθανότερο να πρόκειται για JSOW (κατευθυνόμενη βόμβα), αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο SLAM-ER, σημειώνοντας ότι ενδέχεται πολλαπλά όπλα να έπληξαν την περιοχή.

Wreckage of a U.S. AGM-84H SLAM-ER air-launched cruise missile from the strike that hit a wedding ceremony in Kuhestak, Sirik County, Iran, on the coast of the Strait of Hormuz. The weapon remnants were identified by @Easybakeovensz as components of a SLAM-ER. Boeing describes… https://t.co/zdrl3KP1GT pic.twitter.com/W1yMLixERW — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 2, 2026



Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) αρνήθηκε να σχολιάσει τα ευρήματα του αναλυτή.

Η απάντηση των ΗΠΑ

Από την πλευρά του αμερικανικού στρατού, ο πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της CENTCOM, δήλωσε: «Γνωρίζουμε τις αναφορές, οι οποίες προέρχονται από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο στρατός των ΗΠΑ δεν στοχεύει ποτέ αμάχους, σε αντίθεση με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC)».

Την ίδια ώρα, πηγές με γνώση των κλειστών συζητήσεων στον Λευκό Οίκο, ανέφεραν ότι ανώτατοι σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πιέζουν να συγκρατηθεί η κλιμάκωση του πολέμου πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, προκειμένου να ανακοπούν οι εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου θα εξετάσουν την εντατικοποίηση της στρατιωτικής δράσης μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Το Ιράν, από την πλευρά του, παραμένει ανένδοτο, παρά τις βαριές στρατιωτικές και οικονομικές απώλειες που έχει υποστεί.

Διεθνείς αντιδράσεις

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε «βαθύτατα ανήσυχος για τις αναφορές για θύματα μεταξύ των αμάχων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήγματος που φέρεται να χτύπησε γαμήλια τελετή στο Ιράν» και ζήτησε την άμεση παύση των στρατιωτικών ενεργειών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζάρικ.

«Ο Γενικός Γραμματέας καταδικάζει όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων. Υπενθυμίζει ότι όλα τα μέρη πρέπει να σεβάζονται τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της διάκρισης, της αναλογικότητας και της προφύλαξης», δήλωσε ο Ντουζάρικ.

Παράλληλα, με επιστολή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ, Γκολάμχοσεΐν Ντάρζι, καταδίκασε την επίθεση στο γάμο στην επαρχία Χορμοζγκάν, χαρακτηρίζοντάς την «έγκλημα πολέμου» και παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ο Ιρανός διπλωμάτης έκανε λόγο για ένα «αποτρόπαιο» και «κατάφωρο» έγκλημα, καλώντας τον ΟΗΕ «να θεωρήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες πλήρως υπεύθυνες» και να διασφαλίσει ότι θα δώσουν «τέλος στις πράξεις επιθετικότητάς τους» κατά του Ιράν.

Footage shows the aftermath of a U.S. airstrike on a wedding venue in Bandar Kuhestak, Sirik County, southern Iran. According to Iranian state media, 35 people sustained serious injuries, while four fatalities have been confirmed, including one child and one woman. Debris… pic.twitter.com/3qGWlcSyIt — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 1, 2026



Επιπλέον, η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ζήτησε την Τετάρτη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) να διεξαγάγει έρευνα για την πυραυλική επίθεση.

Στην επιστολή της προς το δικαστήριο, η ανθρωπιστική οργάνωση τόνισε ότι η επίθεση δικαιολογεί «μια ανεξάρτητη, αμερόληπτη, διεξοδική και αποτελεσματική έρευνα» δεδομένου του «αστικού χαρακτήρα της τοποθεσίας», προειδοποιώντας ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί «δεδομένης της κρίσιμης κατάστασης ορισμένων από τους τραυματίες».

Η οργάνωση σημείωσε ότι η επίθεση συνιστά «έγκλημα πολέμου», υπογραμμίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο απαγορεύει τις επιθέσεις κατά αμάχων ή πολιτικών υποδομών, καθώς και την εξαπόλυση επιθέσεων με τη γνώση ότι μπορεί να προκαλέσουν δυσανάλογη βλάβη σε αμάχους.

Ο τραγικός απολογισμός του πολέμου

Οι νέοι αυτοί θάνατοι προστίθενται στους 3.636 ανθρώπους που έχουν καταγραφεί ως νεκροί στο Ιράν έως τις 7 Απριλίου, μεταξύ των οποίων 1.701 άμαχοι, σύμφωνα με την Human Rights Activists News Agency (HRANA), μια ανεξάρτητη ιρανική οργάνωση δικαιωμάτων.

Στον αντίποδα, οι ΗΠΑ έχουν αναφέρει 18 νεκρούς στρατιωτικούς και περισσότερους από 750 τραυματίες από την έναρξη των συγκρούσεων.